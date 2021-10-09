9 ключевых отличий костюма Деда Мороза и Санта Клауса

Если вы хотите купить костюм Деда Мороза дешево или все же решили сделать ставку именно на наряд Санта Клауса, тогда стоит изначально определить для себя принципиальные отличия в образах этих рождественско-новогодних персонажей, чтобы костюмы на Новый год были максимально подходящими с учетом аудитории, сценария праздника и, разумеется, места для выступления. Согласитесь, то, что подойдет для выступления в детском саду, не всегда хорошо адаптируется для концертных залов, ресторанов и наоборот.

Ключевые отличительные моменты костюма Деда Мороза и Санта Клауса

Дед Мороз может быть в шубе белого, синего или красного цвета, когда его западный коллега – исключительно в красном. Халат Деда Мороза украшает вышивка или меховые вставки на вороте, рукавах или карманах, а вот у Санта Клауса таких декоративных атрибутов нет максимум белая манжета. Для костюма Санта Клауса характерный черный пояс с массивной золотой бляшкой, а Дед Мороз обходиться без него. Плюс, западный персонаж часто представлен с большим животом, а Дед Мороз – более стройным, что диктует и фасон изделия – прямой слегка расклешенный книзу фасон. Дед Мороз всегда приходит с посохом, а Санта Клаус, как правило, без него или же с колокольчиком, чтобы звать оленей на помощь и исполнять желания. Дед Мороз, традиционно, появляется не один, а в сопровождении своей внучки Снегурочки, и наряд ей тоже нужен, а вот Санта Клаус делает визиты со своими помощниками Эльфами и Оленями. Головной убор Деда Мороз – небольшая шапка, часто вышитая с помощью рисунков, что имитируют снег и холод, когда Санта Клаус приходит в длинном красном колпаке с белой меховой опушкой по окружности. Санта Клаус появляется в длинных красных штанах с кафтаном, а Дед Мороз – в шубе. Как правило, Дед Мороз приходит без очков, а вот для Санты – это важный атрибут в его образе. Санта может быть в черных или красных ботинках, а Дед Мороз, как правило, в светлых валенках.

Общие элементы костюмов

Прежде всего, это мешок для подарков. Каким бы не был крутой новогодний костюм, не обойтись без мешка, где хранятся подарки и сюрпризы. Разумеется, почетный возраст героев как-то нужно обыграть, и для этого применяются парики, усы разной длины белого, седого или блонд-оттенка. У нас можно заказать недорого костюмы Деда Мороза с доставкой по Украине, а также купить новогоднюю одежду Санта Клауса со всеми сопроводительными атрибутами. Интересно, что костюмы подойдут как для мужчин, так и женщин.