60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили

О смерти Сталина мы узнали прямо на лекции в Университете (Ленинградский государственный университет - прим. ред.), об этом сообщили по университетскому радио. В огромном лекционном зале установилась мертвая тишина, потом в нескольких местах раздался плач и рыдания. У одной девочки началась истерика - её принесли воды и отвели в медпункт, дать успокоительного. У меня же в голове засела одна мысль, которую невозможно было прогнать: "Как же мы все теперь будем жить без Сталина? Что же будет с СССР? И нужно ли нам вообще жить дальше?" - вспоминала сотрудница ОИЯИ Лидия Нефедьева (Бартеньева).

В начале славных дел

Советский лидер Никита Хрущев ненавидел Сталина на личном уровне. За то, что тот неоднократно публично унижал Хрущева, позиционировал "Никитку" как придворного шута (а ведь Хрущев был членом Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б), Первым секретарем Московского обкома ВКП(б), за годы жизни с оглядкой с "тревожным чемоданчиком" в коридоре.

В 1956-м Никита Хрущев прочитал «секретный» доклад «О культе личности и его последствиях» на закрытом заседании XX съезда КПСС, в котором впервые публично подверг Сталина критике. Отдельные фрагменты текста попали в широкие народные массы и в обществе произошел некоторый надлом.

В 1957-м Хрущев нанес следующий удар по сталинизму. На этот раз целью были ближайшие соратники покойного вождя, заклейменные как «антипартийная группа»: Вячеслав Молотов, Георгий Маленков, Лазарь Каганович. Однако, Хрущев не стал прибегать к сталинским методам и своих оппонентов не тронул - их перевели на должности порядком ниже, а потом тихо отправили на пенсию.

По просьбе трудящихся

1961-й год стал триумфальным для СССР: в космос полетел Гагарин, на Семипалатинском полигоне успешно провели первые подземные испытания водородной бомбы, а 30 октября на Новой Земле взорвали "Царь-бомбу" АН602 56.8 мегатонн, ударная волна от которой три раза обогнула Землю. Для Хрущева наступило благоприятное время окончательно разобраться со своим покойным противником.

Фактически, вопрос о выносе тела Сталина из Мавзолея решился на одном из заседаний Президиума ЦК. Но предстояло его озвучить, правильно подать партийцам и донести до широких народных масс. Перед началом XXII съезда в газетах и на радио с предложениями о перезахоронении тела выступили, как водится, "простые рабочие" Кировского и Невского машиностроительных заводов Ленинграда, а также "знатные колхозники" страны. На самом съезде Хрущев выступал мало, избрав роль "серого кардинала".

Ведь как и в 1956-м году, он делал акцент на уничтожении Сталиным и его подручными "ленинской гвардии" - старых большевиков, вступивших в ВКП(б) еще до 1917 года и принявших активное участие в Октябрьской Революции. На съезде присутствовало около 30 ещё сохранившихся «верных ленинцев», что составляло около 0,5 процента от числа всех делегатов. Приглашения получили и другие именитые долгожители. Например, в качестве гостя на съезде сидел депутат дореволюционной Государственной Думы Василий Шульгин, принимавший отречение Николая II.

Из более чем 70 иностранцев о правильности разгрома антипартийной группы внутри КПСС и о вреде культа личности сказали только четверо: генеральные секретари Компартий Франции и Ирака Морис Торез и Салям Адиль, руководители Болгарии и Венгрии Тодор Живков и Янош Кадар.

Линию Хрущева поддержала целая группа высших партийных и государственных деятелей, призвавших с трибуны к дальнейшей десталинизации. Среди них — первый заместитель председателя Совмина СССР (то есть, Хрущева) Анастас Микоян, первый секретарь ЦК Компартии Украины Николай Подгорный, министр культуры Екатерина Фурцева, председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Николай Шверник, председатель КГБ Александр Шелепин, первый секретарь Ленинградского обкома Иван Спиридонов. Именно он 30 октября 1961-го от имени коммунистов Ленинграда и озвучил предложение вынести тело Сталина из Мавзолея.

Для большинства собравшихся слова Спиридонова стали громом среди ясного неба. Однако его московский коллега Петр Демичев тут же разрядил обстановку, выразив "общее мнение товарищей" и активно поддержал товарища. А «старая большевичка» и ярая поклонница Ленина Дора Лазуркина окончательно добила делегатов заявлением о том, что Ильич явился ей ночью во сне:

Он передо мной как живой стоял и сказал: «Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес Партии!»

Вместе с Подгорным они предложили уже готовый проект постановления о выносе тела и съезд единогласно признал «нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее Ленина». В тот же день в ЦК образовали комиссию по перезахоронению во главе со Шверником.

Далее нас собрал Шверник и подсказал, как тайно организовать перезахоронение, — оцепить Красную площадь, чтобы туда никто не проник. Общий контроль за ходом работ был поручен моему заместителю генералу [Владимиру] Чекалову. Командиру Отдельного полка специального назначения комендатуры московского Кремля [Федору] Коневу было приказано сделать из хорошей сухой древесины гроб, подобрать солдат для рытья могилы и восемь офицеров для выноса тела Сталина, - вспоминал тогдашний начальник 9-го управления КГБ Николай Захаров.

После непродолжительной гражданской панихиды тело было предано земле

31 октября утром решение съезда о выносе тела Сталина было опубликовано в газете «Правда». Само перезахоронение запланировали на вечер.

По воспоминаниям Конева, изначально Сталина хотели похоронить рядом с могилой его покойной супруги Надежды Аллилуевой на Новодевичьем кладбище. Но, видимо, Хрущев боялся, что сторонники или противники диктатора могут похитить тело. А некрополь у Кремлевской стены постоянно охранялся.

Власти всерьез опасались эксцессов, поэтому перед Мавзолеем наспех соорудили дощатый забор. На Красной площади тем временем проходила репетиция парада 7 ноября по случаю 44-й годовщины Октябрьской революции. За лязгом военной техники никто не обратил внимания на земляные работы у Кремлевской стены.

Дочь Сталина Светлану Аллилуеву на церемонию перезахоронения не пригласили. Сын Сталина Василий находился в ссылке в закрытом для посещения иностранными гражданами городе Казани, злоупотреблял алкоголем и, вероятно, даже не был проинформирован о решении съезда. А из членов комиссии в намеченный час не досчитались первого секретаря ЦК Компартии Грузии Василия Мжаванадзе, который официально сослался на недомогание, а по слухам, просто не хотел возвращаться в Грузию в роли могильщика Сталина, который продолжал оставаться там "великим сыном грузинского народа".

В начале церемонии Шверник приказал снять с мундира Сталина Звезду Героя Социалистического Труда, а золотые пуговицы мундира срезать и заменить на латунные. Их вместе с наградой передали в специальную комнату в Мавзолее, где хранились награды всех похороненных в пантеоне у Кремлевской стены.

Глубокую могилу вырыли за Мавзолеем слева. Рабочие строительного управления №63 треста «Строитель» Главмосстроя сделали по ее дну и боковым стенкам обрамление из железобетонных плит. Около 21 часа офицеры КГБ аккуратно переложили тело из саркофага в деревянный гроб, накрыв его темной вуалью. Открытыми при этом остались лицо и половина груди. Начальнику столярной мастерской Шанину, под руководством которого изготавливался гроб, дали команду закрыть его крышкой и заколотить гвоздями. Причем гвоздей у него при себе не оказалось. Замешательство длилось несколько минут, пока гвозди не нашлись в комендатуре. К гробу прибили фуражку единственного в истории СССР генералиссимуса.

Из боковой двери Мавзолея к деревянным козлам Сталина несли восемь человек.

Я стоял прямо на пути следования траурной процессии, — рассказал Гурковский. — Впереди шел Шверник, его поддерживали под руки начальник охраны и заместитель начальника охраны, а дальше несли гроб офицеры. За ними шли члены правительственной комиссии.

После некоторой паузы гроб на веревках аккуратно опустили вниз. По словам Гурковского, некоторые из участников церемонии бросили на гроб по горсти земли. Затем солдаты закопали могилу. На Красной площади грянул марш и пошли парадные расчеты техники, как бы отдавая последние почести бывшему главнокомандующему.

Если верить сотруднику личной охраны Сталина Юрию Соловьеву, вместо земли на гроб насыпали раствор бетона, равный по объему кузову грузовика.

Замуровали якобы для безопасности, чтобы никто не вырыл и не утащил гроб с телом, — пояснил майор в отставке в начале 2000-х.

Гурковскому до сих пор не ясно, как полотно с надписью «Ленин» было прикреплено к Мавзолею, закрыв блок с надписью «Ленин-Сталин» (он был демонтирован в ночь на 8 ноября). Офицер впервые увидел его ночью во время проверки службы на постах. Когда это было сделано, полковник в отставке не может понять до сих пор.

Примерно в 23 часа все было завершено. Уставшие члены комиссии по перезахоронению отправились по домам, а солдат отпустили в казармы.

Вопреки опасениям, страна отнеслись к известию о переносе тела Сталина из Мавзолея достаточно равнодушно. В общем, меры предосторожности оказались чрезмерными - случившееся не вызвало ни волнений, ни протестов.