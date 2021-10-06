6 октября в Доме ветеранов в рамках проекта «Школа здоровья» прошло второе занятие

четверг, 07 октября 2021 | 13:17    
Новости
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Зубной врач Попроцкая Г.В. и ст. медсестра Чудова Е.А. провели занятие по теме: "Профилактика стоматологических заболеваний и гигиена полости рта. Лучшие средства для профилактики".

 

 6 октября в Доме ветеранов в рамках проекта «Школа здоровья» зубной врач Попроцкая Г.В. и ст. медсестра Чудова Е.А.  провели занятие по теме: Профилактика стоматологических заболеваний и гигиена полости рта. Лучшие средства для профилактики.

 На встречу с доктором пришли жители Дубны, те, для кого эта тема была интересна и поучительна. В зале царила доброжелательная атмосфера, присутствующие внимательно слушали, задавали вопросы. Профилактика стоматологических заболеваний является важной составляющей хорошего самочувствия. В конце занятия присутствующим было предложено пройти профилактический осмотр полости рта. Желающие были осмотрены врачом, каждому даны индивидуальные рекомендации. Всем, кто  пришёл на занятие в «Школе здоровья» (в зале присутствовало  более 20 человек),  были вручены в подарок ополаскиватели для полости рта.

По окончании занятия слушатели выразили желание и в дальнейшем встречаться с докторами, и приобретать необходимые навыки  для поддержания  своего здоровья. А также выразили  сердечную благодарность организаторам и исполнителям за высокий уровень проведения мероприятия.

 Следующая встреча состоится 20 октября. Врач-терапевт Чернова Т.М. проведёт занятие на тему: Профилактика ОРВИ и ОРЗ в осеннее - зимний период. Приглашаем всех желающих на занятия в «Школу здоровья».

Тэги: 
здоровье
семинар
Опубликовал:
Любовь Майорова
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