6 октября в Доме ветеранов в рамках проекта «Школа здоровья» прошло второе занятие

6 октября в Доме ветеранов в рамках проекта «Школа здоровья» зубной врач Попроцкая Г.В. и ст. медсестра Чудова Е.А. провели занятие по теме: Профилактика стоматологических заболеваний и гигиена полости рта. Лучшие средства для профилактики.

На встречу с доктором пришли жители Дубны, те, для кого эта тема была интересна и поучительна. В зале царила доброжелательная атмосфера, присутствующие внимательно слушали, задавали вопросы. Профилактика стоматологических заболеваний является важной составляющей хорошего самочувствия. В конце занятия присутствующим было предложено пройти профилактический осмотр полости рта. Желающие были осмотрены врачом, каждому даны индивидуальные рекомендации. Всем, кто пришёл на занятие в «Школе здоровья» (в зале присутствовало более 20 человек), были вручены в подарок ополаскиватели для полости рта.

По окончании занятия слушатели выразили желание и в дальнейшем встречаться с докторами, и приобретать необходимые навыки для поддержания своего здоровья. А также выразили сердечную благодарность организаторам и исполнителям за высокий уровень проведения мероприятия.

Следующая встреча состоится 20 октября. Врач-терапевт Чернова Т.М. проведёт занятие на тему: Профилактика ОРВИ и ОРЗ в осеннее - зимний период. Приглашаем всех желающих на занятия в «Школу здоровья».