5 октября - Всемирный день учителя

Учитель – уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций, такта, и чаще всего в нее приходят на всю жизнь. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения России.

Сегодня требования к учителю многократно возросли. Мы живем в век стремительных перемен и сейчас невозможно учить, и учиться по старинке: осуществляется модернизация образования, меняется его содержание, вводятся новые образовательные стандарты. Но только ваш педагогический талант, мастерство, любовь и отзывчивость могут вдохнуть смысл и содержание в современные технологические методы обучения.

Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Дорогие учителя! Позвольте выразить вам самые искренние слова благодарности и признательности за ваши неравнодушные сердца, за искренность и терпение, за любовь к своей профессии.

Желаем вам новых педагогических успехов, творческой энергии, ярких талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!