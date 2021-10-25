25 идей, что можно подарить родителям на Новый год 2022 недорого и прикольно

Так не должно быть:родители остаются главными людьми в любом возрасте, заслуживают внимательного отношения и достойны подарков, выбранных с любовью. О подарке для родителей на Новый год 2022 лучше позаботиться заранее, с учетом их вкусов и предпочтений.
Лучшие практичные подарки родителям в 2022
Презенты могут быть семейными, совместными или личными (маме-шкатулка для рукоделия, отцу-шахматы или спиннинг). Бывая в родительском доме, нужно внимательно присмотреться к обстановке, бытовой технике, мебели. Может быть, стол в гостиной заменить более удобным? Тогда семейные застолья будут чаще и многолюднее. Обновить презент лучше в новогоднюю ночь, накрыв новой скатертью.
Для приготовления вкусной и здоровой пищи удобно использовать пароварку. На кухне незаменимыми помощниками хозяек стали миксер, блендер, кофемолка. Они устаревают, ломаются, но пожилые люди продолжают пользоваться. Поэтому мама будет признательна за такой подарок. С благодарностью будут приняты удобный заварочный чайник, набор ножей, фильтр для воды.
Для праздничных чаепитий в доме нужен электросамовар. Окруженный красивыми чашками с душистым чаем и пирогами, он создает незабываемую атмосферу семейного застолья, что очень дорого родителям.
Оценив климат в квартире, возможно, нужно приобрести дополнительный электрический обогреватель, очиститель или увлажнитель воздуха. Улучшить освещение, поменяв люстру или бра. Для кровати обновить ортопедический матрас или подушки.
Перечень практичных подарков далеко не исчерпывается названными 18-ю. Ценность подарка в данном случае определяется не стоимостью. Ключница или рожок для обуви необычной формы, повешенные в прихожей, будут вызывать у родителей теплые чувства.
Персональные сюрпризы родителям на Новый год 2022
Внимательная дочь заметит потертую сумку или износившийся кошелек у мамы, старые кожаные перчатки отца. Дополнительно желательно купить косметичку и добротное кашне. Если родители любят читать, среди старшего поколения таких немало, хорошо порадовать их книгой любимого автора. Любители музыки оценят редкую запись. Рукодельнице пригодятся инструменты для вышивания или вязания, пряжа, нитки. Рыболов-любитель обрадуется складному стульчику, новому термосу или рюкзаку.
Презенты для души
Билеты в театр на премьеру любимого спектакля обрадуют родителей, пожилые любят смотреть выступления актеров. Для любителей плавания, танцев и катания на коньках-возможность вернуться в молодость предоставят абонементы в бассейн, дворец спорта и на каток. Если мама и папа не домоседы, любят узнавать новое, можно предложить им путешествие. Не обязательно в Париж или на Мальдивы. В России много интересных мест.