1-й этап Кубка спортивной школы «Дубна» по плаванию

Старт заплывам дал главный судья соревнований Сергей Егоров. В зависимости от возраста, спортсмены преодолевали 50 м, 100 м или 200 м кролем на груди.

По итогам заплывов победителями "Дня кроля" стали Эмилия Чистоступова, Полина Фирсаева, Евгения Чирьева, Юлия Куликова, Милена Веселова, Яна Тарабрина, Павел Зятев, Максим Кабобель, Матвей Кудряшов, Сергей Егоров, Константин Романов, Ярослав Смирнов.

Серебряные призеры: Валерия Спасова, Мария Осипова, Анфиса Капитонова, Анастасия Гуркина, Виктория Кудина, Анастасия Кунгина, Владимир Чуприков, Георгий Орлов, Антон Мельничук, Владислав Мухин, Егор Царьков, Александр Мальнев.

Бронзовые призеры: Тамара Кучкаскова, Вероника Уварова, Милена Толмачева, Ульяна Солнцева, Анастасия Бахарева, Ксения Морина, Григорий Бычков, Владислав Изотов, Юрий Князев, Олег Кумицкий, Михаил Сасин, Евгений Леснинов.

В соответствии с календарем соревнований СШ «Дубна», следующие старты должны состояться 13 ноября (квалификационные соревнования по плаванию), однако в связи с непростой эпидемиологической ситуацией их проведение пока под вопросом.