Золотые медали остались в Дубне

вторник, 14 сентября 2021 | 12:05
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На стадионе СК "Волна" состоялся отложенный футбольный турнир «Dubna Summer Cup 2021» для участников 2013 и 2014 г.р.
Побороться за главный трофей лета собралась вся подмосковная мальчишеская Лига Чемпионов УЕФА - более 80 участников из разных городов: Дубна (ФШ ДИНАМО МОСКВА и СШ Дубна), Дмитров (ФК Спартак Юниор), Талдом (ФК Прайд), Конаково (СШ Олимп), Тверь (ФК Основа) и Западная Двина (ФК Двина).
Финальный матч выдался очень динамичный по накалу страстей на поле и на трибунах, футболисты ФШ ДИНАМО МОСКВА смогли в нелегкой борьбе с мальчишками на год старше открыть счет в матче и удержать результат. Третье место - у СШ Дубна, - сообщили представители клубов.
Поздравляем юных дубненских футболистов из ФШ ДИНАМО МОСКВА и их тренера К.Переверзьева, из СШ Дубна и их тренера А. Милькина с золотыми и бронзовыми наградами!