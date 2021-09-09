Зимние шины: новинки сезона 20-21

Gisvaled NordFrost Van 2

Шипованная резина была специально разработана для эксплуатации в условиях суровой зимы. Она обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием микроавтобусам и небольшим грузовикам. Также производитель повысил устойчивость изделия к случайным порезам.

GT Radial WinterPro 2 Sport

Новинка, выпущенная сингапурской фирмой специально для жителей европейских стран, призвана сменить предшественницу. Примечательно, что модельный ряд представлен 39 типовыми размерами покрышек (на https://kolesa74.ru/ купить шины в Челябинске), что составляет 70% от целевого рынка. Для резины характерен рисунок протектора в форме ятагана, что обеспечивает оптимальное сцепление на скользкой дороге.

Dunlop Wintermaxx 03

По заверениям японского производителя, зимняя резина может похвастаться максимальным сцеплением со льдом за все годы существования концерна. Предназначена она для установки на легковые автомобили и минивэны. Для новой версии покрышки характерна неровная структура, которой удалось добиться благодаря использованию специально разработанного каучука. Она ускоряет отвод воды из мест контакта при езде по скользкой поверхности. Рост боковой устойчивости составил 11%, а эффективности торможения – 22%.

Firestone Winterhawk 4

Продукция «дочки» известного бренда Bridgestone. Зимние шины, разработанные для легковых машин и внедорожников, отличаются хорошей управляемостью в экстремальных ситуациях. По предоставленным данным, новинка, в сравнении с предыдущей моделью, показывает рост тяги на снегу на 7% и эффективности торможения на 4% в условиях мокрого дорожного покрытия.

Continental WinterContact TS 870

В 2020 году немецкий концерн презентовал широкой публике наследницу WinterContact 860, которая в свое время получила десятки наград благодаря высоким эксплуатационным характеристикам. Резину разработали для малолитражных и компактных автомобилей. Она отличается повышенной безопасностью езды скользкому дорожному покрытию. Увеличение срока службы и снижение сопротивления качению удалось добиться посредством оптимизации рисунка протектора и внесения изменений в характеристики резиновой смеси.

Hankook Winter iCept evo3 W330

По заверениям производителя, это идеальные шины для любой зимы. Это достигается применением инновационной резиновой смеси, дополненной хвойной смолой, V-образного рисунка протектора, на котором поперечно разместили дренажные канавки. Для новинки характерно стабильное сцепление с дорожным полотном, при этом тормозной путь минимальный.

Заключение

Пандемия короновируса внесла коррективы в работу компаний: количество новинок в сравнении с предыдущими годами снизилось. Но минимальный выбор потенциальным покупателям предоставлен.