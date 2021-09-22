Новый комплекс от застройщика ПИК занимает территорию более 8 га и состоит из девяти корпусов от 16 до 33 этажей, строящихся с использованием монолитных технологий домостроения. В новостройке запланирована собственная инфраструктура и две подземных парковки. На прилегающей площади выполняется комплексное благоустройство с озеленением, организацией спортивных, игровых и прогулочных зон.

Расположение

Дома ЖК «Дмитровский парк» строятся на Лобненской улице. Прямо на границах участка застройки располагается парк «Вагоноремонт», а сразу за ним простирается парковая зона «Ангарские пруды» с водоемами. Добираться в центр Москвы можно по Дмитровскому шоссе, которое проходит в 800 м от новостройки. К ближайшей станции метро «Селигерская» следуют автобусы и маршрутные такси.

Социальная инфраструктура

Окружающая инфраструктура представлена множеством магазинов, школ, медицинских учреждений. Новоселам будут доступны ледовый дворец, спорткомплекс «Молния», несколько поликлиник. Дополнительные возможности для получения социальных услуг открываются прямо на территории комплекса. Строительная компания планирует обеспечить жильцов следующими объектами:

детским садом на 250 воспитанников;

магазинами;

кафе;

сервисными службами.

Квартиры в ЖК «Дмитровский парк»

К покупке в новом квартале предлагается недвижимость площадью от 19 до 85 кв. м. В новостройке можно купить студии или квартиры до трех комнат с кухнями-гостиными, просторными прихожими, раздельными или совмещенными санузлами. В некоторых вариантах есть кладовая и гостевой туалет. Жилье сдается с чистовой отделкой, выполняемой согласно концепции «ПИК Стандарт». Высота потолков составляет 2,65 м.

Преимущества

Комплекс отличается презентабельной архитектурой и имеет широкий спектр преимуществ:

облагороженные дворы без машин с системами видеонаблюдения;

панорамные окна с двойным остеклением;

индивидуальные кладовые;

современные лифты Otis;

установка корзин под кондиционеры;

комнаты для размещения колясок и велосипедов;

сквозные подъезды с входными группами без порогов.

Оценить все достоинства ЖК «Дмитровский парк» можно уже сейчас, поскольку часть корпусов находится на стадии заселения. Весь проект готовится к сдаче до конца 2023 года.