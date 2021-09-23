Жители Дубны могут проголосовать за благоустройство пляжа на левом берегу Волги

четверг, 23 сентября 2021 | 14:35
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На портале «Добродел» началось голосование по выбору пляжей для благоустройства в 2022 году.
Голосовать можно за 36 пляжей в Подмосковье. Голосование продлится с 21 сентября по 5 октября.
Итоги голосования будут учтены при утверждении адресного перечня, планируемых к благоустройству пляжей в 2022 году.
Проголосовать можно по ссылке. https://vote.dobrodel.ru/plyazhi2022/map/45 - необходимо на карте выбрать свой муниципалитет и найти пляж.
Важно: Проголосовать может только житель с подтвержденной учетной записью ЕСИА.