Жители Дубны могут проголосовать за благоустройство пляжа на левом берегу Волги

Голосовать можно за 36 пляжей в Подмосковье. Голосование продлится с 21 сентября по 5 октября.

Итоги голосования будут учтены при утверждении адресного перечня, планируемых к благоустройству пляжей в 2022 году.

Проголосовать можно по ссылке. https://vote.dobrodel.ru/plyazhi2022/map/45 - необходимо на карте выбрать свой муниципалитет и найти пляж.

Важно: Проголосовать может только житель с подтвержденной учетной записью ЕСИА.