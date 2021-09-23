Жители Дубны могут проголосовать за благоустройство пляжа на левом берегу Волги

четверг, 23 сентября 2021 | 14:35    
Новости
     4
На портале «Добродел» началось голосование по выбору пляжей для благоустройства в 2022 году.

Голосовать можно за 36 пляжей в Подмосковье. Голосование продлится с 21 сентября по 5 октября.

Итоги голосования будут учтены при утверждении адресного перечня, планируемых к благоустройству пляжей в 2022 году.

Проголосовать можно по ссылке. https://vote.dobrodel.ru/plyazhi2022/map/45 - необходимо на карте выбрать свой муниципалитет и найти пляж.

Важно: Проголосовать может только житель с подтвержденной учетной записью ЕСИА.

Тэги: 
Волга
благоустройство
Источник:
Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
21.09.2021 | 11:02   
Новости
    7
В Парке семейного отдыха прошла Литературная ПАРКовка
Увлекательные мастер-классы от постоянных участников всех праздников в Парка семейного отдыха центра "Дружба" - это...
праздник
22.09.2021 | 09:59   
Новости
    27
Ограничение движения транспортных средств 26 сентября 2021 года
В связи с проведением 52-го традиционного легкоатлетического пробега памяти академика В. И. Векслера, 26 сентября 2021...
транспорт | соревнования | важное
23.09.2021 | 10:58   
Новости
    12
Спортивные события 25-26 сентября в Дубне
Напоминаем, что в предстоящие выходные пройдет турнир по тяжелой атлетике и легкоатлетический пробег.
соревнования | спорт
23.09.2021 | 15:07   
Новости
    2
Сотрудники МЧС приняли участие в молебне
Сотрудники 38 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области и сотрудники Специального отдела № 18...
православие | МЧС
21.09.2021 | 12:16   
Новости
    13
Заём для самозанятых (Ставка — 4.5% годовых)
Каждый самозанятый, обратившийся в центр «Мой бизнес», имеет возможность получить до 500 тысяч рублей на развитие...
бизнесу