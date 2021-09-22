Житель Дубны приговорен к 8 годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере

среда, 22 сентября 2021 | 15:33    
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Прокуратурой г. Дубны поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере).

Судом установлено, что гр. К. в городе Дубна Московской области, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства метилэфедрон, находясь у дома № 32 по ул. Ленинградская, незаконно сбыл, продав за 2 300 рублей, ранее знакомому гражданину Б. наркотическое средство, которое согласно заключению эксперта в своем составе содержит метилэфедрон массой 0,55 гр., при этом житель города Дубны гр. К. был задержан сотрудниками полиции.

Приговором Дубненского городского суда гр. К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере.

С учетом данных о личности гр. К., обстоятельств совершенного преступления и его тяжести судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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