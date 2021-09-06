Женские спортивные брюки - брендовые новинки 2021

Это и не удивительно, ведь спортивные штаны женские обладают целым рядом преимуществ:

не сковывают движения во время бега, ходьбы и тренировок;

представлены в большом ассортименте;

комбинируются с разными вещами и обувью;

эластичные и идеально сидят по фигуре.

Такие штаны отлично подходят не только для тренировок на свежем воздухе или в зале, но и для повседневного ношения.

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Женские брюки спортивного стиля: обзор брендовых новинок

В 2021 году в коллекциях брендов с мировым именем появилось большое количество новых оригинальных моделей, которые за короткое время начали пользоваться особой популярностью у девушек. Брендовые спортивные штаны — это сочетание отличного качества и эксклюзивного дизайна. Правильный уход за такими вещами гарантирует, что они не потеряют свой первоначальный внешний вид достаточно долгое время и прослужат вам не один сезон.

На платформе Shopsy можно заказать спортивные брюки большого размера женские для дам с пышными формами, которые не будут стеснять движения и отлично подойдут для повседневного ношения и занятий спортом.

Спортивные брюки Adidas

Брюки Low Crotch — это модель, которая отлично подходит для тренировок и просто повседневного ношения. Изделие шьется из мягкого, приятного к телу и хорошо пропускающего воздух материала. Штаны имеют зауженный крой, пояс эластичный и дополнен шнурком для регулировки посадки. Низ штанин имеет манжеты, боковые карманы дополняются молниями. Брюки Adidas можно смело комбинировать с базовыми футболками, майками, топами и дополнять образ кроссовками или кедами.

Женские штаны Nike

Самой популярной моделью этого бренда в 2021 году стали леггинсы Power Legendary. Можно приобрести как однотонные варианты, так и штаны, декорированные интересным принтом из переплетающихся контрастных линий. Главная особенность этой модели — леггинсы изготавливаются из специальной ткани, которая имеет компрессионный эффект. Power Legendary - идеальные спортивные брюки женские для фитнеса, утренних пробежек, занятий йогой и любым другим видом спорта.

Спортивные штаны для женщин Stella McCartney

В этом сезоне у девушек особенно популярны модели в клетку, созданные дизайнерами торговой марки Stella McCartney. Изделия дополняются мягким эластичным поясом, который хорошо фиксируется на талии и не дает одежде сползать во время активных тренировок. Низ штанин дополняется утягивающими манжетами. Не знаете, с чем носить женские спортивные брюки этого бренда? Они подходят дамам разных возрастов, удачно гармонируют с однотонным верхом — футболками, кроп-топами, майками. Обувь выбираем в спортивном стиле — мокасины, кеды, кроссовки.