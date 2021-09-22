Трудно сейчас себе представить, но были времена, когда найти что-то съедобное в магазине было весьма и весьма проблематично. Вот в те самые времена я захожу в магазин "Дары природы", а там ДАЮТ (это тогда был синоним слова "продают") свиные головы. Я, естественно, хапнул.