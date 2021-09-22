среда, 22 сентября 2021 | 14:50
Дом61
Трудно сейчас себе представить, но были времена, когда найти что-то съедобное в магазине было весьма и весьма проблематично. Вот в те самые времена я захожу в магазин "Дары природы", а там ДАЮТ (это тогда был синоним слова "продают") свиные головы. Я, естественно, хапнул.
- Дома разрубил ее топориком, залил холодной водой и поставил вариться.
- Ну типа сначала довел до кипения, снял пену и на медленном-медленном огне оставил на ночь.
- Утром посолил, добавил перец-горошек, лавровый лист и еще поварил минут 5.
- Оставил остужаться.
- Вечером пришел с работы, вытащил куски головы и тщательно удалил из них все кости. Получившееся мясо провернул через мясорубку.
- А дальше взял чистые колготки жены (тоже дефицит был, между прочим) и затолкал в них фарш. Повесил эти наполненные колготки на балконе (подставил таз под них для стекающей жидкости).
- Был октябрь и приблизительно такая же погода как и сейчас. На следующий день ЗЕЛЬЦ был готов.