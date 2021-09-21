+5,8°
Влажность: 98%
Давление: 747,8 мм

Заём для самозанятых (Ставка — 4.5% годовых)

вторник, 21 сентября 2021 | 12:16    
Новости
     2
Каждый самозанятый, обратившийся в центр «Мой бизнес», имеет возможность получить до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. Ставка - 4.5% годовых, залог не требуется.

Подробная информация на сайте МКК «Московский областной фонд микрофинансирования» - https://www.mofmicro.ru/ru/project/predprinimatelskiy/

Адрес центра «Мой Бизнес» в Дубне: проспект Боголюбова, д. 35, 2-й этаж (здание ТПП г. Дубны)

e-mail: AgafonovAN@mosreg.ru

Контактный телефон: +7(496)212-88-23

Тэги: 
бизнесу
Читать Дубна.Ru в
20.09.2021 | 14:57   
Новости
    7
Шестая международная промышленная выставка «EXPO‑RUSSIA SERBIA 2022» пройдет 16–18 марта 2022 года в Белграде
Оргкомитет АО «Зарубеж-Экспо» приглашает принять участие в Шестой международной промышленной выставке «EXPO-RUSSIA...
бизнесу
20.09.2021 | 15:42   
Новости
    3
Стартовал прием заявок на предоставление субсидий на возмещение затрат в сфере гостиничного бизнеса
Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области объявлен прием заявок с 15.09.2021 по 15.10.2021 на...
бизнесу
15.09.2021 | 14:53   
Новости
    1054
Форум для самозанятых «КРАСИВОЕ ДЕЛО: современные тренды индустрии красоты»
18 сентября 2021 года при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в White park (...
объявления | бизнесу | форум
20.09.2021 | 17:05   
Новости
    5
Встреча заместителя Председателя Правительства Московской области В.В. Духина и Прокурора Московской области С.В. Забатурина с представителями бизнеса
29.09.2021 в 11:00 заместитель Председателя Правительства Московской области В.В. Духин совместно с заместителем...
бизнесу
14.09.2021 | 17:44   
Новости
    59
Стартует новый проект «Школа здоровья»
В ФБУЗ МСЧ-9 ФМБА России открывается «Школа здоровья». Она будет представлять собой форму профилактического...
объявления | здравоохранение