Заём для самозанятых (Ставка — 4.5% годовых)

вторник, 21 сентября 2021 | 12:16
Новости2
Каждый самозанятый, обратившийся в центр «Мой бизнес», имеет возможность получить до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. Ставка - 4.5% годовых, залог не требуется.
Подробная информация на сайте МКК «Московский областной фонд микрофинансирования» - https://www.mofmicro.ru/ru/project/predprinimatelskiy/
Адрес центра «Мой Бизнес» в Дубне: проспект Боголюбова, д. 35, 2-й этаж (здание ТПП г. Дубны)
e-mail: AgafonovAN@mosreg.ru
Контактный телефон: +7(496)212-88-23