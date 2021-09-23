Заявки на подключение к газовым сетям принимаются на Госуслугах

четверг, 23 сентября 2021 | 11:28
Человек2
На Госуслугах заработал новый сервис для заявок на подключение земельных участков к газовым сетям. Подключение производится бесплатно в рамках проекта социальной догазификации. Программа позволяет провести врезку и пуск газа до границ земельного участка.
Право на такое подключение имеют около 5 млн россиян.
Кто может подать заявку
Владельцы домовладений, которые находятся в газифицированных населенных пунктах. Проверить возможность подключения: connectgas.ru/gasification_program
Как подать заявку
- Ответьте на вопросы в форме на Госуслугах: clck.ru/XZWDa - нужна подтвержденная учетная запись.
- Отметьте дополнительные работы в границах участка, если они потребуются.
- Укажите примерный максимальный часовой расход газа.
- Введите адрес, приложите план земельного участка и правоустанавливающие документы.
- Отправьте заявление.
- Следите за статусом исполнения в личном кабинете.
Ускоренную газификацию планируется провести до 2023 года.
Рекомендуем одновременно с газификацией хозяйства сразу же установить забор и распашные ворота, которые так или иначе вам понадобятся. Это позволит сократить общий срок проведения земляных работ и быстрее привести участок к идеальному состоянию. Купить распашные ворота с установкой лучше в проверенной компании напрямую у производителя.