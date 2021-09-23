Заявки на подключение к газовым сетям принимаются на Госуслугах

Право на такое подключение имеют около 5 млн россиян.

Кто может подать заявку

Владельцы домовладений, которые находятся в газифицированных населенных пунктах. Проверить возможность подключения: connectgas.ru/gasification_program

Как подать заявку

Ответьте на вопросы в форме на Госуслугах: clck.ru/XZWDa - нужна подтвержденная учетная запись. Отметьте дополнительные работы в границах участка, если они потребуются. Укажите примерный максимальный часовой расход газа. Введите адрес, приложите план земельного участка и правоустанавливающие документы. Отправьте заявление. Следите за статусом исполнения в личном кабинете.

Ускоренную газификацию планируется провести до 2023 года.

Рекомендуем одновременно с газификацией хозяйства сразу же установить забор и распашные ворота, которые так или иначе вам понадобятся. Это позволит сократить общий срок проведения земляных работ и быстрее привести участок к идеальному состоянию. Купить распашные ворота с установкой лучше в проверенной компании напрямую у производителя.