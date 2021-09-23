Заявки на подключение к газовым сетям принимаются на Госуслугах

четверг, 23 сентября 2021 | 11:28    
Человек
     2
На Госуслугах заработал новый сервис для заявок на подключение земельных участков к газовым сетям. Подключение производится бесплатно в рамках проекта социальной догазификации. Программа позволяет провести врезку и пуск газа до границ земельного участка.

Право на такое подключение имеют около 5 млн россиян.

Кто может подать заявку

Владельцы домовладений, которые находятся в газифицированных населенных пунктах. Проверить возможность подключения: connectgas.ru/gasification_program

Как подать заявку

  1. Ответьте на вопросы в форме на Госуслугах: clck.ru/XZWDa - нужна подтвержденная учетная запись.
  2. Отметьте дополнительные работы в границах участка, если они потребуются.
  3. Укажите примерный максимальный часовой расход газа.
  4. Введите адрес, приложите план земельного участка и правоустанавливающие документы.
  5. Отправьте заявление.
  6. Следите за статусом исполнения в личном кабинете.

Ускоренную газификацию планируется провести до 2023 года.

Рекомендуем одновременно с газификацией хозяйства сразу же установить забор и распашные ворота, которые так или иначе вам понадобятся. Это позволит сократить общий срок проведения земляных работ и быстрее привести участок к идеальному состоянию. Купить распашные ворота с установкой лучше в проверенной компании напрямую у производителя.

Тэги: 
жилье
ЖКХ
строительство
Читать Дубна.Ru в
22.09.2021 | 10:12   
Человек
    9
ЖК «Дмитровский парк»
Свое название ЖК «Дмитровский парк» получил по расположению в Дмитровском районе столицы - наиболее близком к Дубне.
жилье | строительство
22.09.2021 | 14:26   
Человек
    15
Что лучше: сравнение газобетона и полистиролблока для загородного строительства
Поговорим о таких строительных материалах как газобетон и полистиролбетон. Что же выбрать из этих двух блоков? Сегодня...
строительство | советы
21.09.2021 | 10:18   
Человек
    96
О применении повышающего коэффициента при расчете платы за коммунальные услуги
МосОблЕИРЦ напоминает жителям Дубны о том, что отсутствие индивидуальных приборов учета может привести к удорожанию...
ЖКХ
18.09.2021 | 19:13   
Человек
    14
Как решить 4 распространенные проблемы деревянных полов
Ничто так не придаст вашему дому особую изюминку как пол из натурального дерева. Но красота древесины лиственных пород...
ремонт | строительство | советы
16.09.2021 | 13:26   
Человек
    13
Электрику на заметку: соединительные и концевые муфты - как они работают?
Соединение или концевание кабелей и подключение проводов к электрическому оборудованию невозможно без использования...
советы | электроэнергия