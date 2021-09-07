Защитная полировка кузова - как и зачем делается

В идеале периодическую полировку нужно делать, как только заметили первую сетку царапин или помутнение лака. Хотя защитные составы вместе с абразивной пастой могут выровнять даже сильно потрепанное покрытие (исключение – глубокие, до металла царапины, которые может убрать только полная перекраска).

Отполировать поврежденный кузов в своем гараже – не вариант. Натереть до блеска - возможно, но устранить царапины ветошью (ну или тряпкой из микрофибры), даже пропитанной автохимией, не получится.

Поэтому лучше обратиться в детейлинг-центр. На https://buro-okleyki.ru/ - сайте студии Бюро Оклейка, можно посмотреть фото готовых работ, сравнить состояние авто до и после полировки. Здесь же можно оставить заявку на консультацию, узнать цены на услуги.

Защитная полировка – этапы работы

Первый – очищение кузова от пыли, грязи, следов битума, масла. В условиях сервиса применяют двойную детейлинг-мойку, с промежуточной сушкой кузова.

Второй – оценка состояния ЛКП. В зависимости от количества и степени повреждений выбирается абразивная паста, насадки для шлифовальной машинки.

Третий – обезжиривание поверхности кузова, оклейка пластиковых деталей (по сути изоляция) малярным скотчем. После мастер снимает тонкий слой лака, иначе идеальной гладкости не добиться. Во время шлифовки исчезают мелкие царапины, края более глубоких сглаживаются, дефекты становятся менее заметными.

Четвертый – удаление остатков пасты, финишная полировка поролоновым диском, с безабразивной пастой или без нее.

Последний - нанесение защитного покрытия с гидрофобным эффектом на основе воска (быстро смывается) или жидкой керамики (стекла). Последние надежнее, за счет водоотталкивающего эффекта грязи на поверхности кузова не задерживается, а значит и мыть машину придется реже.

Почему не стоит делать самому

Здесь все просто. Если не рассчитать силу нажатия на шлифмашинку, и деталь придется отдавать на перекраску (обычно так бывает при обработке краев элементов кузова). Повредить ЛКП можно, если при работе с полировальной машинкой выбрана слишком большая скорость вращения - лак нагревается, размягчается, и голограмма на самом видном месте готова.

Второй момент – помещение. Качественную полировку можно сделать только в чистом боксе и при хорошем освещении. Любая пыль, мелкие частички грязи, попав на диск шлифовальной машинки сыграют роль абразива и только добавят новых царапин.

Третий – перед полировкой в детейлинге очищают не только кузов, но и колесные арки, зоны под молдингами, стыки между элементами. В своем гараже убрать всю грязь точно не получится.

Поэтому, для экономии времени сил и денег на устранение последствий собственноручной полировки, лучше обращаться в сервисы.