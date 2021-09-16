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Заседание Совета медицинских сестер

четверг, 16 сентября 2021 | 10:42    
Новости
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В Дубненской городской больнице состоялось заседание Совета медицинских сестер. Тема: «Особенности аккредитации специалистов здравоохранения в 2021 году и разбор приказа №764н от 09.07.2021».

Министерством здравоохранения Российской Федерации скорректированы особенности аккредитации специалистов в этом году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

В приказе, который вступил в силу с 26 июля, определены особенности организации и проведения периодической аккредитации; аккредитации лиц, завершивших освоение образовательных программ иного (немедицинского) образования. А также уточняется, какие документы для этого нужны.

Тэги: 
здравоохранение
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