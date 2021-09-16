Заседание Совета медицинских сестер

Министерством здравоохранения Российской Федерации скорректированы особенности аккредитации специалистов в этом году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

В приказе, который вступил в силу с 26 июля, определены особенности организации и проведения периодической аккредитации; аккредитации лиц, завершивших освоение образовательных программ иного (немедицинского) образования. А также уточняется, какие документы для этого нужны.