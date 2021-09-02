За полгода выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» превысила 9 млрд рублей

Итоги первого полугодия 2021 года радуют - резиденты особой экономической зоны активно развивали свои проекты, строили собственные объекты, наращивали мощности на уже действующих предприятиях, демонстрируя уверенный рост по основным показателям, - говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Сегодня в нашей зоне реализуют бизнес-проекты 172 наукоемкие компании, которые создали почти 4800 рабочих мест, более 200 из них добавились в первом полугодии этого года. А выручка резидентов от продажи собственной продукции за шесть месяцев составила более 9,2 млрд рублей, что почти на 40% выше прошлогодних результатов за такой же период.

В реализацию проектов в первом полугодии 2021 года резиденты особой экономической зоны «Дубна» инвестировали 3,2 млрд. рублей, и это на 400 млн руб. больше прошлогодних результатов за аналогичный период. Таким образом объем фактических инвестиций в проекты с начала деятельности компаний в ОЭЗ составил 35,5 млрд. руб.

Продолжал расти объем налоговых отчислений резидентов. Если посмотреть итоги 2019 и 2020 годов, то ежегодные налоговые поступления в бюджет от деятельности компаний составляли около 2,5 млрд руб., а только за 6 месяцев 2021 года в бюджеты всех уровней было отчислено 1,6 млрд рублей, из которых свыше 460 млн руб. поступило в бюджет Московской области и наукограда Дубна. Общий объем отчислений резидентов во все уровни бюджетной системы РФ за 15 лет существования ОЭЗ – 9,5 млрд. руб.

Многие компании продолжили успешно налаживать серийное производство разработанной в ОЭЗ продукции по полному циклу. Так, например, стратегическим направлением деятельности резидента «ПСК Фарма», реализующего проект импортозамещения в фармацевтической промышленности, изначально является разработка и производство лекарственных препаратов по полному циклу. На начало года в линейке предприятия было уже более 90 препаратов, в том числе сопутствующих при лечении COVID-19.

В первом квартале инвесторы ОЭЗ осваивали не только отечественный, но и мировой рынок. Резидент «Полекс Бьюти» активно экспортирует свою профессиональную косметику для волос в большинство стран бывшего СНГ. Компания «Нордавинд» поставляет кардиокомплексы собственной разработки для экспресс-мониторинга работы сердца более чем в 100 стран мира, постоянно расширяя географию продаж.

На двух площадках ОЭЗ «Дубна» резиденты активно продолжали строить собственные объекты. В первом полугодии 2021 года строительство вели 18 резидентов. До конца 2021 года запуск производств планируют 5 компаний - «Промтех-Дубна» (5-й по счету производственный корпус), «Дедал», «Мегапласт», «Эверс» и «Энкор».

Для наукоемких компаний ОЭЗ в Дубне по-прежнему инвестиционно привлекательна, как площадка для реализации самых уникальных проектов. В первом полугодии команду резидентов пополнили 7 новых инвесторов, 2 - с планами строительства собственных научно-производственных комплексов. Инвестиции новых компаний суммарно составляют 785 млн. руб., а в ходе реализации проектов они намерены создать 258 рабочих мест.

ОЭЗ «Дубна» привлекает бизнес и возможностью арендовать уже готовые для организации производства помещения. На 100% занят резидентами инновационно-технологический центр «Ломоносов» на правобережной площадке - его помещения арендуют 11 резидентов. В первом квартале 2021 года был сдан в эксплуатацию еще один ИТЦ на левом берегу, в Год науки и технологий получивший название в честь великого русского ученого - «Менделеев».

Что касается дальнейшего развития инфраструктуры, то для удовлетворения возрастающей потребности в парковочных местах Управляющая компания ОЭЗ обустроила территорию для автостоянок на обеих площадках, а в левобережье число парковочных мест увеличилось более чем в пять раз – с 44 до 221. И одним из самых значимых событий первого полугодия 2021 года как для резидентов, так и для дубненцев стало завершение строительства питающего центра «Долино», который обеспечит электроэнергией не только предприятия инвесторов ОЭЗ, но и социально значимые объекты подмосковного наукограда.