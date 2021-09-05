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«Юнона и Авось» в Дубне

воскресенье, 05 сентября 2021 | 23:18    
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В Дубне с легендарной рок-оперой «Юнона и Авось» выступили артисты театра Алексея Рыбникова.

Несмотря на погоду, жители и гости города собрались на водном стадионе, чтобы насладиться постановкой. В финале стадион взорвался аплодисментами - зрители благодарили артистов за потрясающий спектакль.

«Юнона и Авось» — рок-опера Алексея Рыбникова (музыка) и Андрея Вознесенского (либретто). Премьера в постановке режиссёра Марка Захарова состоялась 9 июля 1981 года на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, где спектакль, ставший своеобразной визитной карточкой «Ленкома», продолжает регулярно исполняться до настоящего времени.

В названии рок-оперы использованы имена парусных судов «Юнона» и «Авось» калифорнийской экспедиции Николая Резанова (1764—1807) — русского дипломата и путешественника, одного из основателей торговой Российско-американской компании. События последних лет жизни Резанова, в том числе история его знакомства, обручения и несостоявшегося брака с Консепсьон Аргуэльо - Кончитой (1791—1857), пятнадцатилетней дочерью коменданта Сан-Франциско, составили сюжетную основу произведения.

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