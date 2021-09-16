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Юбилей инициатора создания в Дубне симфонического оркестра Людмилы Федоровны Ставинской

четверг, 16 сентября 2021 | 13:51    
Новости
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Отметила 80-летний юбилей Заслуженный работник культуры Московской области, член Международного Союза Музыкальных Деятелей, Ассоциации симфонических и камерных оркестров России, инициатор создания в Дубне симфонического оркестра Людмила Федоровна Ставинская.

Область интересов Людмилы Федоровны велика и разнообразна. Увлечение музыкой стало основой для получения профессионального образования по трем специальностям: скрипка, фортепиано, хоровое дирижирование.

Позже проявились тяга к общественной работе и организаторский талант Людмилы Федоровны, особенно расцветший в период ее директорства в ДК «Маяк», который, благодаря бурлящей энергии и бурлящей фантазии Людмилы Федоровны, стал «третьей культурной столицей Дубны».

В музыкальной школе обучалось много детей иностранных сотрудников ОИЯИ и Людмила Федоровна создает Международный интернациональный клуб. Дубна – город творчески мыслящих людей и Людмила Федоровна создает Союз творческой интеллигенции. Она среди начинателей «Университета музыкальных знаний» для курсантов Волжского высшего военного строительного училища.

Эта общественная стезя привела её, на пороге 90-ых годов, в число депутатов Городского совета. И уже будучи депутатом, Людмила Федоровна выступила с фантастической идеей – создать в Дубне симфонический оркестр. И выступила так убедительно, так заинтересованно, так страстно, что это идею поддержал весь депутатский корпус.

Дубненский симфонический оркестр – главное творческое детище , которому Людмила Федоровна посвятила много лет своей жизни участвуя в его деятельности в качестве артистки, а также решая организационные и финансовые вопросы. Она сценарист, режиссер, оформитель многих концертных мероприятий оркестра. Она находит спонсоров, чтобы одеть оркестр в концертные платья и фрачные костюмы. Она проводит в Дубне ежегодные фестивали классической инструментальной музыки «Звучание Души», организует выезды оркестра в Германию, Францию, Венгрию, курирует вопросы выступлений оркестра для детей и молодежи. Она тщательно ведет статистику по всем видам деятельности оркестра, бережно накапливает его «архив» и на основе собранных материалов создает Музей истории Дубненского симфонического оркестра.

По случаю юбилея Людмила Федоровна получила много поздравлений и пожеланий от жителей города. За это всем огромное спасибо и сердечная признательность!

Тэги: 
поздравления
культура
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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