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Выйдет 9-й выпуск сборника серии "Кимрская старина"

вторник, 07 сентября 2021 | 08:48    
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О сборе на издание выпуска краеведческих очерков о Кимрской земле сообщили волонтёры движения Том Сойер Фест в Кимрах. Девятый выпуск сборника серии "Кимрская старина" был готов к изданию, но у автора, краеведа и писателя Владимира Коркунова не было возможности оплатить издательству печать.

Владимир Иванович Коркунов – член Союза российских писателей и Российского союза профессиональных литераторов. Он написал множество статьей и брошюр, посвящённых Кимрам и Тверской области. Под его именем вышли около 40 книг, в том числе восемь сборников серии "Кимрская старина".

Прочитав этот сборник, мы узнаем о Похищении в кимрском Покровском соборе в 1913 году, о Путешествии императрицы Екатерины II по Волге в 1767 году, об истории возникновения водопровода в Кимрах и о многих других интереснейших событиях нашего края. Книгу планируется выпустить в твердом переплете, объемом около 150 страниц. Мы всей командой волонтёров хотим помочь Владимиру Ивановичу издать её, - написали волонтёры.

В общей сложности требовалось 43 400 рублей. Их собрали за три дня. Большая часть денег пойдёт на печать, ещё часть на дизайн обложки и вёрстку, и небольшая сумма на регистрацию ISBN. 

По итогам сбора волонтёры сообщили, что денег собрано даже больше, чем требовалось. Автор книги попробует договориться с издательством об увеличении тиража.

От одного из московских книжных издательств поступило невероятное предложение – подарок ISBN (уникального номера книжного издания, необходимого для распространения книги в торговых сетях и автоматизации работы с изданием), а так же предложение помощи с распространением издания, - написали волонтёры.

Все собранные средства передали Владимиру Коркунову.

Тэги: 
Кимры
краеведение
благотворительность
Источник:
Том Сойер Фест Кимры
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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