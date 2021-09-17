Выход из тупика: 7 шагов

Если вы решили всерьез менять свою жизнь, советуем найти хорошего психолога, который поможет под новым углом посмотреть на проблемы и найти пути их решения. Например, по запросу «консультация психолога» вы можете перейти на сайт qui.help, где собраны проверенные специалисты из разных городов. Все психологи проверены, имеют подтвержденную квалификацию и большой опыт работы в разных направлениях психотерапии.

7 шагов к новой жизни

Посмотрите в лицо трудностям. Подумайте, что вас угнетает — проблемы со здоровьем, трудности с финансами или неразбериха в отношениях с партнером. Если прятаться от проблемы, она никогда не решится. А готовность признать наличие трудностей и работать с ними — первый шаг к переменам. Поставьте цель и решите действовать. Если что-то сейчас вас не устраивает, нужно сделать иначе, а для этого нужны перемены. Часто мы боимся что-то менять, так как нас пугают перемены. Если вы застряли в промежуточном состоянии, когда хотим измениться, но не приняли четкого решения, поставьте цель и идите к ней. Проявляйте к себе сострадание. Если мы делаем что-то снова и снова, можем чувствовать себя опустошенными, когда не видим результата. Обида и разочарование формируют низкую самооценку. Поэтому проявляйте к себе больше доброты. Это не значит, что вы оставляете попытки что-то изменить, просто не корим себя и не ругаем, а пробуем дальше. Найдите единомышленников. Когда вас кто-то поддерживает, менять жизнь легче. Многим помогает участие в группах психологической поддержки или просто работа с психологом на индивидуальных консультациях. Выделите время для психологических практик. Например, можно медитировать или назначить свидание себе самому. Многим это помогает лучше узнать себя, свои чувства и желания. Вероятно, ваш психолог подскажет и другие практики, которые будут лучше всего подходить для вас. Замечайте маленькие победы. Даже медленные изменения небольшими шагами — это повод для гордости. Сосредоточьтесь на том, чего удалось добиться. Даже, если двигаться в темпе черепахи, через определенное время в вашей жизни наметится колоссальный прогресс. Делать хоть что-то — это всегда лучше, чем не делать ничего. Не стремитесь к совершенству. Выберите правильное направление и идите вперед. Но не требуйте от себя совершенства. Например, на прошлой неделе вы только два раза сделали практику медитации? Попробуйте сформулировать так: «На прошлой неделе у меня получилось два раза сделать медитацию — отлично. На этой неделе попробую сделать три раза!». Прощайте себе мелкие промахи и не останавливайтесь.

Иногда выход из тупика длительный и непростой, но со временем вы увидите, что ваши усилия приносят плоды — жизнь меняется к лучшему.