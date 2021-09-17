Выбор ОЭЗ «Дубна»: стабильность, мир, благополучие

Выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации проходят раз в 5 лет. Обычно на голосование за кандидатов от разных партий и самовыдвиженцев отводится один день. Особенность нынешних выборов состоит в том, что они многодневные. В этом году голосование впервые проходит на протяжении трех дней – с 17 по 19 сентября. Сотрудники Управляющей компании особой экономической зоны «Дубна» в большинстве своем проголосовали уже в первый день. Ранним утром, перед работой на территориальные избирательные участки как и прежде приходили целыми семьями, а пример показал руководитель большого коллектива.

Я решил проголосовать в первый день, потому что мне не надо долгих раздумий: свой выбор сделал давно и каждый раз голосую за стабильность в России, в городе, где живу, за благополучие своей семьи и двух моих маленьких детей, - говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Мое твердое убеждение, что над законодательной базой для нашей страны должны работать ответственные профессионалы, которые хорошо понимают, что за любым принятым ими решением стоят судьбы людей. Выбор из 14-ти партий для меня очевиден, проголосовал за ту, которая гарантирует людям стабильность, благополучие и эти гарантии всегда подтверждает.

Сегодня в мире очень неспокойно, много вызовов для нашей страны, поэтому я голосовала в первую очередь за мир, - сказала специалист Департамента по закупочной деятельности и правовой работе АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Марина Галанкина. - Не сомневаюсь, что наше общество сделает такой же выбор, потому что только слаженное взаимодействие государства и авторитетного парламента в интересах граждан может обеспечить нашей стране мир и ее дальнейшее успешное развитие.

В свое время я поддержал изменения в Конституцию нашей страны, которая наделяет Госдуму очень широкими полномочиями, - говорит заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Павел Грек. – Хочется, чтобы в этом парламенте работали профессиональные народные избранники, принимающие ответственные, взвешенные и грамотные решения. У меня большая семья, четверо детей, хочу быть спокойным за их будущее в сильной, развивающейся России.

Свою гражданскую позицию в первый день выборов заявили больше половины сотрудников коллектива Управляющей компании ОЭЗ «Дубна». По информации ЦИК России, итоги голосования за кандидатов от всех партий и самовыдвиженцев и распределение мест в Государственной Думе Российской Федерации нового восьмого созыва будут известны не позднее 4 октября.