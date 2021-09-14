Выбираем вместе

вторник, 14 сентября 2021 | 11:29    
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17, 18 и 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Московской областной Думы.

В Дубне также пройдут довыборы в состав Совета депутатов городского округа Дубна Московской области по одномандатному избирательному округу №2.

На территории Дубны будут работать 28 избирательных участков. Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК РФ по ссылке: http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbir.., а также на сайте «Госуслуги» в разделе «Мои выборы».

Избирательные пункты будут работать с 8 до 20 часов по московскому времени.

Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать заявление в УИК до 14 часов 19 сентября. В избирательную комиссию идти не обязательно – можно это сделать по телефону или через портал Госуслуг.

Подробная информация на сайте: http://www.naukograd-dubna.ru в разделе "ВЫБОРЫ 2021".

Уважаемые дубненцы! Приходите на избирательные участки и сделайте свой выбор!

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