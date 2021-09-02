Выбираем рабочую обувь – основные критерии выбора

Как рассказывают эксперты группы компаний «Патриот», спецобувь в зависимости от своего предназначения может быть оснащена специальной устойчивой к воздействиям температуры подошвой, а также прочной стелькой. Поэтому ее рекомендуется подбирать в зависимости от условий работы. Также следует учитывать время года, когда ее будут носить.

Основные виды спецобуви

Такие модели нельзя заменить обычной обувью, так как они созданы из специальных высокопрочных материалов. Кроме этого, они рассчитаны на разные условия работы. Например, некоторые подходят для цеха, а другие устойчивы к самым агрессивным средам.

Качественная рабочая обувь, в зависимости от предназначения, может защищать от:

воздействия нефтепродуктов;

кислоты и щелочных материалов;

растительных и животных жиров;

холода;

ударов;

огня и высокой температуры;

воды и нетоксичных растворов;

электричества.

В зависимости от сферы применения и типа защиты обувь разделяется на подкатегории. Так, в сфере химической промышленности нужны ботинки, что отличаются устойчивостью к опасным веществам. В строительстве требуется обувь, которая имеет прочную подошву и носок, благодаря чему можно избежать травмирования. В условиях работы в холодное время года подбирают модели с утеплителем. Если вам нужна рабочая обувь оптом, на сайте вы можете выбрать качественные модели для работы в разных сферах.

Особенности выбора

Чтобы подобрать качественные изделия для сотрудников компании, учитывают несколько важных нюансов.

Обувь должна быть не только удобной, но и безопасной. Колодка не должна натирать, давить на ногу.

В случае покупки рабочих сапог, обратите внимание на их длину. Они должны доходить до колена, что позволит обеспечить абсолютную безопасность ногам.

Материал не должен быть слишком жестким, иначе в такой обуви будет неудобно.

Учитывайте сезонность. Летние модели должны быть легкими, хорошо проводить воздух, чтобы нога не потела. А вот зимние имеют утеплитель, благодаря чему работники не промерзнут даже во время сильных холодов.

Наличие рифленой подошвы позволит удерживать равновесие даже на скользких поверхностях. Кроме этого, такая обувь будет удобной на неровном грунте или при хождении на мелких камнях. Металлические антипрокольные вставки важны в условиях, когда существует риск прокола ноги.