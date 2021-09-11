Выбираем площадку для размещения сайта

Для этого необходимо разместить файлы сайта и его базу данных на компьютере-сервере со специальным программным обеспечением и имеющим постоянное прямое подключение к сети Интернет 24/7. Это называется "хостинг для сайта" https://affspot.ru/best-hosting-services/.

Азы

Разумеется, любители идти трудным путем могут попробовать разместить сайт на собственном компьютере. Для этого придется установить и грамотно настроить на нем программное обеспечение: снести привычный Windows и поставить операционную систему Unix/Linux; установить веб-сервер, сервер баз данных и почтовый сервер; не забыть ftp-сервер и PHP и другой полезный софт; купить и установить статический IP-адрес; подключить недешёвый прямой интернет-канал; обеспечить постоянное безаварийное электропитание. Поэтому те, кто удосужился прочитать до конца предыдущее длинное предложение, предпочитают за разумные деньги перебросить все эти проблемы на специализированные компании - "хостеры".

Но ещё до того, как вы начнете выбирать подходящий вид хостинга и провайдера хостинг-услуг, по возможности объективно оцените, какие мощности и функции вам необходимы:

объем дискового пространства для размещения файлов и баз данных;

возможная посещаемость (в том числе и одновременное количество пользователей на сайте);

необходимые для работы сайта технологии и скрипты (к примеру: Linux, Apache, PHP, MySQL, Python, SSH-доступ, FTP-соединение, почтовый сервер и т.д.) - эту информацию обязан предоставить разработчик сайта;

поддержка CMS-движка, на котором работает ваш сайт;

панели управления (например: ISPmanager, phpMyAdmin, интерфейс для почты).

Весьма полезными окажутся дополнительные сервисы:

защита от DDos-атак;

плановое резервное копирование файлов сайта и БД;

проверка сайта и почты на вирусы;

мониторинг 24/7 состояния сервера.

Уже переходя к выбору хостинг-провайдера, из внешних независимых источников постарайтесь узнать о качестве технической поддержки и осуществляется ли она в режиме 24/7.

Виды хостинга

Виртуальный хостинг (Shared) - самый простой и дешевый, для малонагруженных проектов, ибо на одном сервере находится множество сайтов с одинаковым программным обеспечением.

Виртуальный выделенный сервер (VPS) - чуть мощнее виртуального за счет того, что на одном сервере размещается на порядок меньше сайтов, посему их владельцам предоставляется люфт в маневре ресурсами и установке подходящего программного обеспечения.

Выделенный физический сервер (Dedicated) - под ваше полное управление в аренду сдается персональный сервер для размещения мощных проектов типа Интернет-магазина или информационного портала.

Colocation - размещение собственного сервера клиента в дата-центре (специально подготовленная техническая площадка).

Итоги

Хороший хостинг - это оптимальное сочетание цены, мощности и качества обслуживания.