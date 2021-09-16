Встреча с участниками долевого строительства дома 34/1 по ул. Тверской

На встрече обсудили текущую ситуацию по возобновлению строительства, начатого несколько лет назад ООО «Бетиз и К». Напомним, что впоследствии эта компания разорилась и по суду была признана банкротом, а покупатели квартир остались без жилья.

Поиски решения этого сложнейшего вопроса длились достаточно долго. Сотрудники городской администрации старались найти приемлемые варианты вместе с Минжилполитики Московской области и инициативной группой дольщиков.

Совместными усилиями наконец-то удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Между Администрацией городского округа Дубна, конкурсным управляющим, ГК «Основа» и техническим заказчиком 3 сентября было подписано четырехстороннее соглашение о завершении строительства девятиэтажного, трехсекционного дома по ул. Тверской, 34/1, с количеством квартир – 94, общей площадью – 5859,5 кв.м.

C 6 сентября ведутся работы по восстановлению и прокладке внутренних сетей электроснабжения, канализации, ремонту кровли и запуску лифтового оборудования. По графику они завершатся 29 ноября.