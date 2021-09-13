Встреча с преподавателями и студентами университета «Дубна»

Глава городского округа Сергей Куликов рассказал о том, как в нашем городе реализуются президентские проекты, государственные и муниципальные программы; какой объем ремонтных работ выполнен с начала года в учреждениях социальной сферы.

Также Сергей Александрович сообщил, что в этом сезоне отремонтировано 22 участка дорог и 35 тротуаров (причем несколько тротуаров построено с нуля). Поговорили о планах по строительству жилья в Дубне, о создании веломаршрутов и других перспективах развития городских территорий.

Глава Дубны вместе с депутатом Госдумы Ириной Константиновной Родниной, депутатами Мособлдумы Мариной Владимировной Шевченко и Александром Владимировичем Орловым ответили на вопросы.

Есть ли возможность открыть аптеку рядом с университетом?

Сейчас все аптеки частные. Но с сетевыми аптеками можно обсудить такой вариант размещения.

По утрам и в обеденное время сложно добраться до университета из-за малой вместимости автобусов. Как быть?

Контракт на внутригородские перевозки общественным транспортом завершается в этом году. Создана рабочая группа, принимаются предложения по новому расписанию и дополнительным маршрутам, постараемся учесть мнения жителей при заключении следующего трехлетнего договора.

Можно ли в лесу рядом с университетом создать Тропу здоровья?

Если есть конкретный маршрут, готовы его рассмотреть и соответствующим образом оформить.

Когда откроется тоннель?

В 2022 году.

Сколько налогов собирает город и сколько остается в местном бюджете?

Собрали 18 миллиардов, в бюджете города осталось 3 с небольшим миллиарда. Но, например, строительство моста (а это свыше 9 миллиардов) финансировалось не из городского бюджета. Хирургический корпус на ЛБ (около 2 миллиардов) также возводился и оснащался не за счет города. И на ремонт дорог выделяются дополнительные средства.

Когда приведут в порядок дороги в «Кентавре»?

Есть задача "одеть" в асфальт все грунтовые дороги, а также те, которые переданы муниципалитету в виде разбитых бетонных участков. Но прежде надо сделать проект, без него мы не имеем права асфальтировать.

Анонсировали установку фандоматов (аппаратов для приема бутылок), а когда это произойдет? Они будут устанавливаться в больших супермаркетах в течение трех лет с расчетом, чтобы в пешей доступности для каждого жителя был фандомат. Сдавая тару, человек будет получать скидки.

Построят ли мост через канал?

Губернаторы Московской и Тверской областей делали запросы. Но сначала необходимо расширить Дмитровское шоссе до четырех полос, и в рамках реконструкции предусмотреть мостовой переход.

Когда в Дубне появится Ледовый дворец?

В течение двух с небольшим лет пересматривался генплан города в связи со строительством моста. На сегодняшний день определено место, где есть возможности для строительства Ледового дворца, это рядом с дворцом спорта «Радуга».