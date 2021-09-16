Встреча с коллективом ООО «Телесеть»

Встреча началась с небольшой экскурсии по офису, в ходе которой коммерческий директор Илья Прох рассказал о деятельности компании-провайдера и перспективах развития.

С информацией о федеральных и региональных проектах выступили депутат Госдумы Ирина Роднина и депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов. Поговорили об особенностях работы в условиях пандемии и массовой вакцинации, о подготовке высококвалифицированных кадров для предприятий, о программах в сфере образования, спорта, культуры, экологии.

Глава Дубны сообщил о работах по благоустройству, ремонту, подготовке к зиме и другим направлениям деятельности.

В ходе диалога с сотрудниками прозвучало немало вопросов и предложений. В частности, о необходимости обустройства тротуара от поста ГАИ в Александровке к ЦКС.

Сергей Александрович ответил, что на встречах с жителями эта тема поднималась не раз. Сейчас формируем план по дорожному ремонту на следующий год, этот тротуар туда включен.

О расселении ветхого жилья на Октябрьской

Известны ли примерные сроки? В Московской области утверждена программа реновации, активно прорабатывается повестка по Дубне. У нас это улицы Октябрьская, Тверская, Макаренко, Железнодорожная, Правды, Дачная, Вокзальная. Все ветхие дома вошли в общую программу. Инвесторы подготовили концепцию по застройке Октябрьской и Тверской. Обсуждаем ее с министерством жилищной политики региона, но финального решения пока нет, оно будет принято до конца года, а расселение и строительство обычно занимает около трех лет.

Когда начнется благоустройство сквера за терминалами?

До конца года будет готов проект планировки, затем обратимся в правительство области за финансированием.

Школе №5 нужен стадион

Программу реконструкции школьных стадионов начали только в этом году, обустроили современную спортивную зону рядом со школой №7 на Большой Волге. Стадион для школы №5 – следующий на очереди.