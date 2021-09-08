Встреча Главы города Дубна с дачниками

Это давняя проблема, которая возникла много лет назад, но не находила решения. Между тем в садоводческих товариществах более 2000 участков, причем не только с сезонным использованием, но и с круглогодичным проживанием владельцев.

К сожалению, прошлой зимой грунтовое дорожное покрытие было окончательно разбито, в том числе самосвалами, вывозившими снег на полигон для утилизации. Но есть и хорошие новости: недавно завершился процесс передачи этой дороги в муниципальную собственность, и теперь у города есть право осуществлять ремонт. Привести ее в порядок необходимо оперативно, до осенней распутицы и зимних холодов.

Сергей Куликов обратился в Совет директоров градообразующих предприятий с просьбой помочь с финансированием: нужно выполнить отсыпку асфальтовой крошкой и укатку покрытия. Предварительная договоренность уже получена, и сегодня начались работы по выравниванию дороги грейдером.

Также он рассказал жителям, что губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев выделил бюджетные средства на проектирование этой дороги. После подготовки необходимой документации, городская администрация объявит конкурс и определит подрядчика. До апреля 2022 года проект должен быть готов, а затем в плановом порядке пройдет асфальтирование дороги.

Вместе с Советом депутатов и командой губернатора, Администрация города активно работает над тем, чтобы перевести в асфальт все улицы и переулки в Дубне, которые пока имеют грунтовое или бетонное покрытие. Это глобальная задача для города, но Сергей Куликов уверен, что совместными усилиями мы с ней справимся.