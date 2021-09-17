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Вспоминая основателей: МГ

пятница, 17 сентября 2021 | 16:11    
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17 сентября Дубна отмечает день рождения Михаила Григорьевича Мещерякова - выдающегося физика-экспериментатора и талантливого организатора науки, лауреата Государственных премий СССР, члена-корреспондента АН СССР, основателя и первого директора научного центра в Дубне. Он стоял у истоков и самого города Дубна.

Основные научные труды МГ, как называли его не только на работе, но и в семье, относятся к области ускорителей, физики атомного ядра и элементарных частиц. Проведенные им исследования позволили обнаружить резонансные эффекты в нуклон-нуклонных взаимодействиях, установить зависимость спектров π-мезонов от размеров облучаемых ядер. Ряд работ был посвящен проблеме автоматизации физических исследований.

Научным руководителем Михаила Григорьевича, а впоследствии другом, был Игорь Васильевич Курчатов, который привлек талантливого аспиранта к работе над Атомным проектом СССР. В 1946 – 1947 годах Мещеряков присутствовал в качестве наблюдателя от СССР при испытаниях атомных бомб США на атолле Бикини, а затем являлся экспертом Атомной комиссии ООН.

В 1947–1949 годах под руководством М.Г.Мещерякова, Д.В.Ефремова и А.Л.Минца был построен и запущен первый в СССР синхроциклотрон энергией до 680 МэВ, вплоть до 1953 года – крупнейший ускоритель протонов в мире.

Михаил Григорьевич был назначен директором Гидротехнической лаборатории АН СССР, при которой был построен ускоритель. Благодаря быстрому развитию экспериментальных исследований на синхроциклотроне и получению весомых по вкладу в науку результатов ГТЛ в 1953 г. была преобразована в Институт ядерных проблем АН СССР, который в 1956 году вошел в состав созданного Объединенного института ядерных исследований.

В 1966 году он стал основателем (вместе с Н.Н.Говоруном) и первым руководителем Лаборатории вычислительной техники и автоматизации (ныне Лаборатория информационных технологий им. М. Г. Мещерякова), которую возглавлял до 1988 года.

Мещеряков как отец-основатель испытывал гордость за свое детище, а также за вклад исследователей и сотрудников в развитие и процветание научного центра. Известна его цитата:

Вся история Института – свидетельство того, что результат самоотверженных усилий наших народов, коллективного разума наших правительств и ученых – огромное научное и социальное достижение. Подтверждением тому является мировая известность ОИЯИ, фундаментальные открытия ученых Института и их высокая социалистическая гражданственность.

Тэги: 
ОИЯИ
Дубна
личности
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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