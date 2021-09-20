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Всемирный день чистоты отметили в Дубне

понедельник, 20 сентября 2021 | 10:38    
Новости
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Всемирный день чистоты – World Cleanup Day отметили 18 сентября в Дубне фестивалем «Экодвор». В сквере Мещерякова за ДК «Мир» ОИЯИ собрались те, кому небезразлично будущее нашей планеты.

Именно планеты, потому что каждый из нас способен внести свой вклад в экологию там, где живет. Казалось бы, мелочь: использовать вместо одноразовых предметов обихода многоразовые. Но в масштабах города, региона, страны это позволяет заметно снизить количество твердых коммунальных отходов и мусорных свалок в местах массового отдыха.

Организаторы экологического праздника – сообщество «Очень зеленая страница Дубны» при поддержке городской администрации и многих организаций наукограда.

Гостям были предложены различные просветительские проекты, эколекторий, мастер-классы для детей и взрослых, викторина с призами и лотерея, анимация для малышей и концертная программа. Желающие могли обменяться одеждой, книгами, игрушками, растениями, стеклянными банками, материалами для творчества.

Благодарим всех участников за рачительное отношение к ненужным вещам, раздельный сбор отходов, передачу вторсырья на переработку и поддержку экологических акций!

Тэги: 
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