Всемирный день чистоты отметили в Дубне

Именно планеты, потому что каждый из нас способен внести свой вклад в экологию там, где живет. Казалось бы, мелочь: использовать вместо одноразовых предметов обихода многоразовые. Но в масштабах города, региона, страны это позволяет заметно снизить количество твердых коммунальных отходов и мусорных свалок в местах массового отдыха.

Организаторы экологического праздника – сообщество «Очень зеленая страница Дубны» при поддержке городской администрации и многих организаций наукограда.

Гостям были предложены различные просветительские проекты, эколекторий, мастер-классы для детей и взрослых, викторина с призами и лотерея, анимация для малышей и концертная программа. Желающие могли обменяться одеждой, книгами, игрушками, растениями, стеклянными банками, материалами для творчества.

Благодарим всех участников за рачительное отношение к ненужным вещам, раздельный сбор отходов, передачу вторсырья на переработку и поддержку экологических акций!