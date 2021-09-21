Все больше пожилых людей становятся жертвами мошенников

Иногда они делают обход домов с целью выяснить, где проживают одинокие пожилые люди. Как правило, лжесотрудник ПФР сообщает, что пенсионеру полагается прибавка к пенсии, перерасчет, «выгодные условия» ее получения. А дальше схема в основном стандартна: для перевода якобы положенных средств необходимы данные банковской карты. В процессе разговора мошенники выуживают у доверчивых граждан и секретный код из СМС, и паспортные данные, а также могут просить заполнить подложную анкету, где также запросят важнейшие личные данные, имея которые можно совершить целый ряд неправомерных действий.

Иногда мошенники сообщают, что пенсионерам полагается крупная сумма денег в связи с приближающимся юбилеем или в качестве доплаты к пенсии, однако, прежде, чем получить ее, необходимо перевести определенный процент от этих денег, так называемый налог на доход, на указанный банковский счет. Когда доверчивый пенсионер передает деньги, то он получает лишь номер телефона, куда следует якобы обратиться за получением выплаты.

ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области еще раз напоминает, что работа с населением ведется исключительно в клиентской службе лично, в письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов, или через портал госуслуг и сайт ПФР. Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте, или приходят в Личный кабинет на официальном сайте ПФР. Назначение пенсий и других социальных выплат производится на основании заявлений граждан, поданных непосредственно в территориальные органы ПФР. Напоминаем также, что конфиденциальная информация гражданину может быть предоставлена только с использованием кодового слова.

Не оставляйте ваши личные данные случайным лицам, относитесь внимательно ко всем запросам ваших паспортных данных, номеров банковских карт, паролей, СНИЛС и т.д.

Информацию обо всех положенных вам выплатах можно узнать либо в личном кабинете на сайте ПФР, либо в клиентской службе Пенсионного фонда по предварительной записи.

Еще один вид обмана – так называемая юридическая консультация. В интернете существует немалое количество «неофициальных сайтов Пенсионного фонда России», через которые транслируется недостоверная информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги. Сайт, как правило, плохо структурирован, испещрен рекламными баннерами. Информацию найти, а тем более понять, там очень сложно. На помощь гостю такого сайта всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться со всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, не бесплатна и стоит не дешево, но об этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не существует.

ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области сообщает, что все государственные услуги Пенсионного фонда предоставляются абсолютно бесплатно. Для подачи любого рода заявления не требуется помощь посредников. Заявления можно подать через Личный кабинет на сайте ПФР, единый портал государственных услуг (ЕПГУ), МФЦ либо клиентскую службу ПФР.

Также стоит обратить внимание, что специалисты Пенсионного фонда не выдадут посторонним людям документы пенсионеров. Во-вторых, никто, кроме специалистов Пенсионного фонда, не имеет доступа к программным комплексам ПФР, в которых и содержится информация о размерах назначенных пенсий и всех полагающихся выплатах.

ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области призывает граждан проявлять бдительность и не попадаться на удочку мошенникам, которые представляются работниками социальных учреждений.