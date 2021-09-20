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Врач из Дубны получил благодарность Президента России

понедельник, 20 сентября 2021 | 10:31    
Новости
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За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, благодарность Президента Российской Федерации объявлена заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники №1 Дубненской городской больницы Марине Логвиновой.

Как рассказала Марина Михайловна, «в период пандемии мы организовали выезды педиатров на дом и охватили наиболее значимые группы: дети раннего возраста, дети с хроническими заболеваниями, дети-инвалиды. Сталкиваясь с тем, что некоторые родители отказывались от посещения врача, организовали аудиологическую помощь: обзванивали семьи с детьми и консультировали их в домашних условиях. Мы в этом увидели большой плюс, родители откликались, было много положительных отзывов». 

Церемония награждения стала одним из мероприятий II съезда детских врачей Подмосковья, который открыли 16 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России Лео Бокерия. 

Искренне поздравляем нашу коллегу и гордимся высокой оценкой ее работы. Хочу напомнить, что Марина Михайловна стала победителем XIX областного конкурса «Лучший врач Московской области-2021» в номинации «Лучший врач-педиатр». От души желаю ей здоровья, счастья и новых достижений в любимой профессии, – сказал главный врач ДГБ Алексей Валентинович Осипов. 

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