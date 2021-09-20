Врач из Дубны получил благодарность Президента России

Как рассказала Марина Михайловна, «в период пандемии мы организовали выезды педиатров на дом и охватили наиболее значимые группы: дети раннего возраста, дети с хроническими заболеваниями, дети-инвалиды. Сталкиваясь с тем, что некоторые родители отказывались от посещения врача, организовали аудиологическую помощь: обзванивали семьи с детьми и консультировали их в домашних условиях. Мы в этом увидели большой плюс, родители откликались, было много положительных отзывов».

Церемония награждения стала одним из мероприятий II съезда детских врачей Подмосковья, который открыли 16 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России Лео Бокерия.