Волейболисты Дубны – призеры первенства Московской области

среда, 29 сентября 2021 | 10:34    
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В Яхроме прошли финальные этапы первенства Московской области по пляжному волейболу.

Дубну представляли воспитанники СШ по волейболу «Ника».

В первый игровой день разыгрывались медали среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. В этой возрастной группе бронзовую медаль взяла пара девушек Елизавета Медведева/Варвара Цветкова (тренер — Антон Честухин).

Во второй игровой день за медали боролась возрастная группа 2005-2006 г.р. Здесь дубненская пара юношей Максим Андреев/Фади Адьбахиси (тренер — Екатерина Кравцова) взяли серебро.

Поздравляем спортсменов, их тренеров и желаем успехов в новом спортивном сезоне!

Тэги: 
соревнования
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