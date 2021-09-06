Внимание! Перекрытие движения в институтской части города

На это время будут внесены изменения в схемы движения автобусов №5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 55, 110, 111, 112.

Автобусы будут ходить следующим образом: ул. Мира (остановка «Поликлиника») — ул. Инженерная — ул. Курчатова (остановка «Вокзал Дубна») — ул. Ленинградская (остановка «ул. Ленинградская») — проезд от ул. Ленинградская в сторону Нового шоссе до ул. Жолио-Кюри — ул. Жолио-Кюри — ул. Молодежная (остановка «Котельная») — далее по действующим маршрутам.

Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения, обеспечиваются ОИЯИ.

Приносим извинения за временные неудобства.