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Внимание! Перекрытие движения в институтской части города

понедельник, 06 сентября 2021 | 14:23    
Новости
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В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сети теплоснабжения с 19 по 27 сентября (ориентировочно) будет полностью перекрыто движение автотранспорта от улицы Инженерная до площади Мира.

На это время будут внесены изменения в схемы движения автобусов №5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 55, 110, 111, 112.

Автобусы будут ходить следующим образом: ул. Мира (остановка «Поликлиника») — ул. Инженерная — ул. Курчатова (остановка «Вокзал Дубна») — ул. Ленинградская (остановка «ул. Ленинградская») — проезд от ул. Ленинградская в сторону Нового шоссе до ул. Жолио-Кюри — ул. Жолио-Кюри — ул. Молодежная (остановка «Котельная») — далее по действующим маршрутам.

Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения, обеспечиваются ОИЯИ.

Приносим извинения за временные неудобства.

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