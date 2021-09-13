ВНИМАНИЕ: ограничено движение автотранспорта

В связи с проведением работ по капитальному ремонту – асфальтирование грунтовых дорог будет ограничено движение автотранспорта на Чапаевском, Фрунзенском, Кировском, Красноармейском, Восточном, Пушкинском переулках на период с 13 сентября 2021 года до окончания ремонтных работ (ориентировочно 15 октября 2021 года).

Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения, обеспечиваются ИП Саблина М.В.