ВНИМАНИЕ: ограничено движение автотранспорта

понедельник, 13 сентября 2021 | 08:45    
Новости
     3
Уважаемые Жители!

В связи с проведением работ по капитальному ремонту – асфальтирование грунтовых дорог будет ограничено движение автотранспорта на Чапаевском, Фрунзенском, Кировском, Красноармейском, Восточном, Пушкинском переулках на период с 13 сентября 2021 года до окончания ремонтных работ (ориентировочно  15 октября 2021 года).

Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения, обеспечиваются ИП Саблина М.В.

Тэги: 
объявления
Читать Дубна.Ru в
07.09.2021 | 09:02   
Новости
    1030
Сотрудники Госавтоинспекции Дубны с 6 по 12 сентября проводят профилактическую акцию «Пешеходный переход»
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов - одно из приоритетных направлений в деятельности...
объявления | безопасность | ГИБДД
07.09.2021 | 14:34   
Новости
    1219
15 — 16 октября 2021 года в Екатеринбурге состоится туристский форум «Большой Урал – 2021. Промтуризм: от старейших заводов до новых производств»
15 - 16 октября 2021 года в Екатеринбурге на площадке Синара Центр состоится туристский форум «Большой Урал – 2021....
объявления | форум | туризм
08.09.2021 | 10:59   
Новости
    987
Справку о размере пенсии можно получить в личном кабинете на сайте ПФР
Выдача справки о размере пенсии - одна из наиболее востребованных услуг ПФР.
объявления | Госуслуги