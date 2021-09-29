Визит воспитанников центра «Сириус» в ОИЯИ и развитие сотрудничества

среда, 29 сентября 2021 | 13:54    
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В июне 2021 года состоялся рабочий визит Г. В. Трубникова и Ю. Ц. Оганесяна в образовательный центр (ОЦ) «Сириус», г. Сочи (Россия). Во время встреч руководителей ОИЯИ с воспитанниками центра, ряд школьников высказали желание посетить Объединенный институт.

23 — 25 сентября 2021 года ОИЯИ посетила делегация школьников и их кураторов из ОЦ. За дни пребывания в Дубне ребята посетили различные объекты Института: Музей истории, науки и техники ОИЯИ, Лабораторию ядерных реакций им. Г. Н. Флерова, Лабораторию радиационной биологии, Лабораторию информационных технологий им. М. Г. Мещерякова и Лабораторию физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина. Благодаря такой насыщенной программе участники делегации получили возможность достаточно полно познакомиться с ОИЯИ. В конце визита ребята приняли участие в конкурсе, посвященном странам-участницам ОИЯИ, организованном сотрудниками Универсальной библиотеки ОИЯИ им. Д. И. Блохинцева.

В сентябре 2021 года сотрудники Юрий Северюхин, научный сотрудник сектора радиационной физиологии Лаборатории радиационной биологии, и Дмитрий Понкин, старший инженер ускорительного отделения Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина, провели онлайн-экскурсии по своим секторам с последующими интервью для участников дополнительного модуля по научным коммуникациям физико-математического и биологического направлений. Ребята имели возможность в режиме реального времени увидеть рабочие места сотрудников ОИЯИ, узнать о фундаментальных и прикладных исследованиях в данных лабораториях, а также увидеть коллайдер NICA, находясь в это время в Центре «Сириус» в Сочи.

Основной целью сотрудничества ОИЯИ и ОЦ «Сириус» является создание условий для выявления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, оказание им содействия в дальнейшем развитии и образовании, построении успешной карьеры в области науки. Для распространения научных знаний и популяризации науки Институт предполагает проведение серии регулярных лекций в онлайн и очном форматах на протяжении всего учебного года для воспитанников ОЦ Сириус, а также участие в крупных ежегодных проектах, организуемых на базе ОЦ.

Тэги: 
образование
ОИЯИ
Источник:
УНЦ ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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