Виды и особенности бамперов для «Газели»

Этот кузовной элемент принимает на себя основной удар при столкновении с препятствием или другим авто, что прямо определяет шанс выжить, а также не пострадать в дорожной аварии.

Особенности конструкции

Кузовная деталь обычно окрашивается в цвет автомобиля и монтируется в соответствии с его комплектацией. Выдерживает без повреждения столкновение со статичным препятствием при скорости 4 км/ч. Восстанавливает изначальную форму после поглощения энергии.

Конструкция переднего бампера предусматривает наличие облицовки и каркаса, задний состоит из облицовки и кронштейна. При демонтаже переднего элемента необходимо снимать облицовку перед удалением каркаса, при аналогичной операции сзади демонтаж облицовки для снятия кронштейна не требуется.

Среди других конструктивных элементов бамперов:

тяга;

крышка буксировочной петли.

Какие бамперы устанавливаются на «Газель»

В зависимости от модели, а также модификации бампер устанавливается трех видов:

передние пластиковые — ими комплектуются все авто этой марки, включая родственные модели «Соболь»;

задние — размещаются на микроавтобусах, а еще закрытых автомобильных фургонах бренда;

буферы — изготавливаются из прочного швеллера/двутавровой балки, применяются на грузовых автомобилях.

Использование конструкций из АБС пластика объясняется их доступностью для бюджета, небольшой массой, простотой монтажа. Они в некоторых случаях более эффективны в ударопоглощении, а еще не так травмоопасны для пешеходов, как металлические аналоги.

Материал не трескается от вибрационных нагрузок, ветра, резкого изменения температуры, влияния ультрафиолета, а также не имеет возрастной усталости. При этом пластик менее устойчив к сильным ударам, столкновениям, отчего трескается и отламывается, требуя периодической смены. По мере эксплуатации появляются такие дефекты, как трещины, царапины, вмятины, разрывы материала.

Модификации бамперов

За все время производства автомобилей «Газель» сменилось несколько поколений бамперов. Самые старые производились до 2002 года. Они отличаются простой конструкцией, простым дизайном, а ещеь лишены встроенной решетки радиатора. Последняя была съемной и фиксировалась саморезами.

В период 2002-2008 годов на «Газели» устанавливались обновленные детали прежнего формата. Затем появился бампер Газель Бизнес старого и нового образца. Он получил более стильный и интересный дизайн, интегрированную решетку радиатора, а также ряд дополнительных элементов. Предлагается под покраску, что позволяет использовать на авто любого цвета.

Бампер на Газель 3302 и другие модификации нередко поставляется с нестандартным дизайном. Это объясняется тем, что эту деталь изготавливают сторонние производители. На рынке десятки неоригинальных изделий, приобретаемые для тюнинга авто. Отдельные модификации оборудуются под установку дневных ходовых огней, а также противотуманок.

В чем опасность езды с поврежденным или отсутствующим бампером

Существенно ухудшаются аэродинамические свойства и управляемость автомобиля. Увеличивается расход горючего, возрастает риск дорожной аварии. Нижняя половина радиатора подвергается активному механическому воздействию, что негативно сказывается на работе системы охлаждения. Находящиеся вблизи бампера металлические детали могут подвергнуться коррозии.

Выбор новой детали выполняется по VIN-коду. Его цифровые символы прописаны в техническом паспорте, указаны под капотом и в месте открывания двери водителя.

Монтаж

Кузовная деталь устанавливается довольно просто посредством болтовых соединений. Все бамперы обладают стандартными размерами, строго определенными местами для ключевых элементов и установочных отверстий.

Четыре болта закрепляют кузовной элемент на балке, по одному крепежному элементу предусмотрено под фарами. Еще по одному болту расположены в зоне колесных арок и 1-3 винта в верхней половине под капотом.