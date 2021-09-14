«ВестМедГрупп» станет экспонентом Российской недели здравоохранения

Международная выставка «Здравоохранение-2021» является одним из центральных событий научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения» и самым масштабным в сфере охраны здоровья в России. Форум позволяет продемонстрировать новейшие разработки в области медицины, а также инновационную продукцию, отвечающую мировым стандартам. На мероприятии подведут промежуточные итоги национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», обсудят тенденции развития мировой и отечественной медицины, а также реализацию программы развития здравоохранения по переоснащению больниц, модернизации инфраструктуры здравоохранения, внедрению новых методик и технологий лечения.

В этом году свою продукцию продемонстрируют 1079 экспонентов из 40 стран мира. Компания «ВестМедГрупп» представит свои инновационные научно-технологические разработки на площади более 140 м2. Посетителям выставки будут представлены настенные медицинские консоли CADUCEUS – современные многофункциональные системы жизнеобеспечения российского производства, сочетающие в себе надежность, функциональность, высокое качество и эргономичность. Настенные консоли предназначены для удобного размещения медицинского оборудования у койки пациента, возможности подключения газовых магистралей и электросети, а также для организации местного и общего освещения.

В экспозицию войдут модели настенных консолей для стационаров CN0, CN1, CN2, для реанимации и отделений интенсивной терапии CN3-1, CN3-2, CN4, уникальных решений для палат с нерегулярным использованием медицинских газов или с ограниченным пространством CN5-1 и CN5-2, а также актуальные конструкторские решения, примененные в модификациях вертикальных настенных консолей CS07 и CS07L. Эти уникальные системы жизнеобеспечения служат для подвода медицинских газов, электропитания, а также организации освещения и незаменимы для использования в помещениях учреждений здравоохранения, где невозможно установить горизонтальную настенную консоль с необходимым функционалом. Настенные консоли CADUCEUS отличаются уникальным конструктивным решением и изготовлением по современным производственным технологиям. Широкий выбор моделей позволяет подобрать медицинское оборудование в зависимости от потребностей объекта здравоохранения.

Помимо слаботочных и электрических розеток, универсальных газовых разъемов, рельсов для крепления навесного оборудования и разъемов заземления консоли могут быть укомплектованы увлажнителями кислорода, емкостями для аспирируемой жидкости и держателями для них, различными регуляторами и расходомерами.

На стенде компании «ВестМедГрупп» также будут представлены модели потолочных консолей для палат экстренной помощи CC-A и CC-V, операционных и родовых залов C2-V, C1E-A, C2E-V, C1E-AP, а также мостовые потолочные консоли моделей CB и CBN4 для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Уникальным выставочным объектом станет мостовая консоль CADUCEUS CB. Потолочная консоль CADUCEUS CB исполнена в виде горизонтального шкафа источников медицинских газов, электропитания и освещения с двумя вертикальными шкафами, которые могут вращаться как вокруг своей оси или относительно оси крепления, так и перемещаться вдоль горизонтального шкафа по направляющим, обеспечивая рациональное использование пространства с учетом безопасности, функциональности и практичности. Для размещения вспомогательного медицинского оборудования данная модель может комплектоваться полками различных модификаций, при этом полки могут оснащаться кнопкой управления тормозной системой, выдвижными ящиками и/или медицинскими рельсами.

Посетителям выставки будут представлены и контрольно-запорные устройства CADUCEUS SU, имеющие возможность подключения до шести газовых магистралей единовременно. Они оснащены электронными датчиками, с которых отображаются показатели давления на сенсорном LCD-дисплее. В случае отклонения давления от заданных значений есть дополнительная функция по передаче сигнала тревоги на пост медицинского персонала. Инновационные технические решения, применяемые при производстве контрольно-запорных устройств CADUCEUS, позволяют сократить время принятия необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций медицинским персоналом, а также уменьшают риски, связанные с обеспечением жизнедеятельности пациентов.

На стенде компании можно будет увидеть одну из модификаций компрессорной станции - гаранта надежной работы современного медицинского оборудования. Компрессорные станции обеспечивают бесперебойную и стабильную подачу сжатого воздуха высокого класса чистоты и требуемого давления без бактериальных примесей и загрязнений. Также публике покажут вакуумную установку. Этот экспонат, несомненно, заинтересует тех, кто тесно связан с проведением реанимационных мероприятий, послеоперационной интенсивной терапией и проведением хирургических операций за счет современного подхода к разработке этого оборудования и примененных технологических решений.

Одним из экспонатов выставки станет кислородный генератор, производящий «кислородом обогащенный воздух» с концентрацией кислорода не менее 93-95%. Этот газ способен заменять медицинский кислород при соблюдении необходимых параметров. Концентраторы выполняются в 6 различных типоразмерах с производительностью до 26 Нм3/ч О 2 (КОВ) с возможной комбинацией под необходимую производительность.

На стенде компании «ВестМедГрупп» можно будет увидеть и рампы для газовых баллонов высокого давления. Рампы с автоматическим переключением применяются как самостоятельные или запасные источники медицинских газов в учреждении. Оснащенная устройством переключения источников, рампа при понижении давления в приоритетной батарее автоматически переключается на запасную. А комплектация с сигнализационной панелью подаст сигнал техническому персоналу о необходимости замены баллона в одной из батарей.

«ВестМедГрупп» также представит собственную линейку криогенной арматуры CADUCEUS, в частности, на стенде будут представлены клапан криогенный запорный проходной, клапан криогенный обратный и фитинги высокого качества. Детальная проработка конструктивных решений этой арматуры обеспечивает максимальную герметичность и безотказность работы, при этом выдерживая рабочее давление до 50 бар и эксплуатационные температуры от -196 ºС до +120 ºС.

На стенде «ВестМедГрупп» можно будет увидеть и запущенные в начале года в серийное производство газовые редукторы. Сетевые кислородные регуляторы СКО-150 и баллонные БКО-50 – для работы с кислородом, и БПО-5 – для работы с пропаном служат для понижения давления газа до рабочего значения и его автоматического поддержания на постоянном уровне. Отдельно стоит отметить одну из модификаций баллонного кислородного редуктора CADUCEUS БКО-50 с разъемом быстрого соединения медицинских газов для проведения экстренной кислородотерапии при отсутствии возможности подключения к централизованной системе медицинского газоснабжения. Изготовленные из латуни редукторы обеспечивают безопасность системы при максимальных показателях входного и рабочего давления, а наличие манометров позволяет считывать показатели давления, понижаемые до 1 бар.

О возможностях инновационного медицинского оборудования отечественного производства под брендом CADUCEUS и перспективах внедрения российских разработок в учреждения здравоохранения специалисты компании расскажут посетителям стенда № 23С70 в зале 3, павильон №2 ЦВК «Экспоцентр». Пройти онлайн регистрацию и получить электронный билет можно на сайте выставки https://www.zdravo-expo.ru/.