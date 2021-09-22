Важная новость для многодетных семей

Это стало темой обсуждения на правительственном совещании, которое прошло в режиме видеосвязи под руководством Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

На учёте в Дубненском Управлении социальной защиты населения по состоянию на 22.09.2021 года состоит 738 многодетных семей.

17 сентября такие семьи получили QR-коды электронных удостоверений, которые пришли им автоматически в личный кабинет на региональном портале Госуслуг. Уникальный QR-код является подтверждением действительности электронного удостоверения. Это сделано для удобства, теперь не нужно везде брать с собой бумажный вариант - удостоверение всегда с тобой.

Выданные ранее бумажное удостоверение будет также действительно и им можно продолжать пользоваться до окончания срока действия. Но во многих случаях электронное удобнее, поскольку «хранится» в смартфоне и всегда под рукой.

Как рассказала заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина, теперь для получения статуса многодетной семьи на территории региона должны быть зарегистрированы один из родителей и трое детей. Это позволит расширить предоставление льгот семьям с тремя и более детьми.

По вопросам получения удостоверения для многодетных семей, в том числе в электронной форме, необходимо обращаться в Дубненское управление соцзащиты по телефону горячей линии 8 (496) 214-74-17 и по электронной почте: dub5009@mosreg.ru.