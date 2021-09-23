Вася Ложкин и Конаково Ривер Клаб провели благотворительный аукцион

Прогрессивные, сильные и успешные люди открыто делятся друг с другом своими эмоциями и знаниями. Яхтинг – это про людей и дружбу. Это сближает и объединяет. Были рады стать со всеми участниками регаты одной командой. Когда борешься с водной стихией вместе, то несомненно начинаешь лучше понимать друг друга!, – отметила Анна Шашлова, директор по развитию интернет-проектов ИД "Комсомольская правда".