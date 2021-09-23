Вася Ложкин и Конаково Ривер Клаб провели благотворительный аукцион

четверг, 23 сентября 2021 | 15:25    
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Организаторы АРТ-РЕГАТЫ KP.RU объединили спорт, искусство и благотворительность в одном мероприятии. Специально для соревнований по парусному спорту художник Вася Ложкин, пишущий в стиле политического плаката, создал картину "Полный вперед" и устроил выставку своего творчества.

Прогрессивные, сильные и успешные люди открыто делятся друг с другом своими эмоциями и знаниями. Яхтинг – это про людей и дружбу. Это сближает и объединяет. Были рады стать со всеми участниками регаты одной командой. Когда борешься с водной стихией вместе, то несомненно начинаешь лучше понимать друг друга!, – отметила Анна Шашлова, директор по развитию интернет-проектов ИД "Комсомольская правда".

Партнером мероприятия выступил фонд помощи "География добра". Картина Ложкина "Полный вперед", посвященная Регате, была приобретена большим любителем творчества художника Марком Каганским, основателем отеля Конаково Ривер Клаб, а вырученные деньги были переданы фонду на благотворительные нужды.

Тэги: 
выставки
Конаково
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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