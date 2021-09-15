В вашей семье родился второй ребенок?

Выплаты:

1. Ежемесячная выплата женщинам с 12 недель беременности и до рождения ребенка в размере 400 руб.

2. Подарочный набор или денежная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми в размере 20000 руб.

3. Ежемесячная выплата на питание кормящим матерям (в течение 6 месяцев) или ребенку с 0 до 1 года в размере 1000 руб.

4. Выплата на питание ребенку с 1 года до 3 лет в размере 600 рублей.

5. Единовременное пособие на рождение ребенка в размере 18004,12 руб. предоставляется одному из родителей, если оба родителя не работают, не служат.

6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в размере 7082,85 руб. назначается матерям либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не состоящим в трудовых отношениях, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также матерям либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком, в период беременности, в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций.

7. Единовременное пособие на рождение ребенка в размере 40000 руб.предоставляется одному из родителей в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения (13580 руб.), если ребенок, на которого назначается пособие, и заявитель зарегистрированы по месту жительства в Московской области.

8. Пособие на ребенка назначается одному из родителей в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения (13580 руб.), если ребенок, на которого назначается пособие, и заявитель зарегистрированы по месту жительства в Московской области.

Полный перечень документов для назначения государственной поддержки — на сайте Дубненского управления социальной защиты населения https://dubna.msr.mosreg.ru/