В Торгово‑промышленной палате Дубны прошла встреча с предпринимателями

Глава Дубны Сергей Куликов рассказал о планах по обустройству велодорожек, ремонту тротуаров, асфальтированию дорог, ведущих к СНТ (сейчас готовим проекты).

Вместе с депутатами Госдумы и Мособлдумы поговорили о подготовке профессиональных кадров, в которых так нуждаются предприятия наукограда, о мусорной реформе и очистке водоемов, о культурной госпрограмме для молодежи «Пушкинская карта», о поддержке школьного и массового спорта, открытии новых детских игровых площадок, благоустройстве дворовых территорий.

Общее мнение: необходимо улучшать транспортное сообщение с Москвой. На уровне Правительства РФ обсуждается вопрос о перезагрузке наукоградов. Подали предложение о расширении федеральной трассы А-104 от Дмитрова до Дубны и ускорении следования электропоездов между Москвой и Дубной.

Коснулся разговор и высокой стоимости жилья. Есть надежда, что ситуация улучшится: строятся четыре многоквартирных дома, получено разрешение на строительство еще одного. Решается вопрос с недостроями и обманутыми дольщиками. В Подмосковье недавно стартовала программа реновации, по которой будут расселяться и ветхие дома в Дубне.