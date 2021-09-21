В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки

вторник, 21 сентября 2021 | 12:54
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С 1 сентября бумажные справки по болезни в школу приносить больше не нужно.
Школы автоматически получают информацию о заболевших из областных поликлиник.
Как было раньше
- Родители должны были сообщать в школу об отсутствии ребенка лично или через электронный дневник. А после необходимо было брать бумажную справку и нести ее в школу
Как теперь
- Если ребенок заболел и обратился к врачу, все данные об отсутствии по болезни проставляются на Школьном портале автоматически. После болезни справку приносить в школу уже не нужно.
Это возможно только для государственных областных медучреждений. Если вы обратились в частную клинику – обычная справка потребуется.
Берегите себя и не болейте!