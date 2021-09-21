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В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки

вторник, 21 сентября 2021 | 12:54    
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С 1 сентября бумажные справки по болезни в школу приносить больше не нужно.

Школы автоматически получают информацию о заболевших из областных поликлиник.

Как было раньше

  • Родители должны были сообщать в школу об отсутствии ребенка лично или через электронный дневник. А после необходимо было брать бумажную справку и нести ее в школу 

Как теперь

  • Если ребенок заболел и обратился к врачу, все данные об отсутствии по болезни проставляются на Школьном портале автоматически. После болезни справку приносить в школу уже не нужно.

Это возможно только для государственных областных медучреждений. Если вы обратились в частную клинику – обычная справка потребуется.

Берегите себя и не болейте!

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