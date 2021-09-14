В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

вторник, 14 сентября 2021 | 12:33    
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Сильный ветер 8-15 м/с с порывами до 18 м/с прогнозируется в регионе до среды до конца дня. Такие данные приводит Гидрометцентр России на прогностической карте ЦФО.

Западный и северо-западный ветры принесли на север Московской области резкое похолодание. Утром 14 сентября температура в регионе не поднималась выше отметки +9 градусов по Цельсию, а днем воздух прогрелся до +14. Прогнозируется облачность с прояснениями, вероятны дожди.

А желающих сменить промозглую подмосковную погоду на теплое море ждут Объединенные Арабские Эмираты https://cotravel.shop/countries/oae - там сегодня солнечно, воздух +36 и море до +33.6

 

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Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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