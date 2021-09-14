В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Западный и северо-западный ветры принесли на север Московской области резкое похолодание. Утром 14 сентября температура в регионе не поднималась выше отметки +9 градусов по Цельсию, а днем воздух прогрелся до +14. Прогнозируется облачность с прояснениями, вероятны дожди.

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