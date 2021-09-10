В районе Большой Волги ждёт ребятишек новая детская площадка в тематике «Эколес»

Оценили новый объект инфраструктуры и качество выполненных работ глава Дубны Сергей Куликов вместе с депутатами Ириной Родниной, Мариной Шевченко и Александром Орловым.

В этом году по губернаторской программе «Наше Подмосковье» в Дубне установлены две площадки, вторая – на пр. Боголюбова, д. 16 корп. 1. Монтаж игровых комплексов завершен по обоим адресам. Работы по контракту выполнила подрядная организация ГК «Забава».

Муниципалитет также участвовал в реализации проекта. За счет городского бюджета выполнено асфальтобетонное основание, смонтировано освещение, проведено озеленение. До конца сентября будут установлены камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион» – завершается процесс согласования технических условий.

Открытие площадки стало праздником для ребятишек: для них была организована интерактивная программа, чай и сладости.