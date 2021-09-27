В Подмосковье стартовала акция «Чистый автобус»

понедельник, 27 сентября 2021 | 16:27    
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Акция продлится месяц.

Пассажиры могут сообщать о неудовлетворительном состоянии салонов транспортных средств в официальных аккаунтах «Мострансавто» в Instagram, ВКонтакте, Facebook. Кроме того, жалобы можно оставлять на канале компании  в WhatsApp по номеру +7 (499) 277-17-47.

К обращению нужно приложить:

  1. фотографии салона автобуса;
  2. номер, наименование и направление движения маршрута;
  3. название остановочного пункта;
  4. дату, время и госномер автобуса.

Все поступившие сообщения проверят. Если нарушение подтвердится, будет проведена дополнительная уборка автобуса. Особое внимание - состоянию поручней, полов и сидений. При выпуске на линию и возвращении в парк транспортных средств будет усилен контроль за уборкой салонов.

После проведённых работ пассажирам направят фотоотчет. А по итогам акции «Мострансавто» оценит эффективность работы каждого филиала.

Сегодня компания обслуживает свыше 1200 городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линии выходят более 4 тысяч автобусов.

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