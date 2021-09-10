В Подмосковье активизирован контроль за применением ККТ на рынках и ярмарках

Информационно-разъяснительные мероприятия, постоянный мониторинг побудили недобросовестных налогоплательщиков к пересмотру модели поведения на рынках и торговых пространствах Подмосковья.

По состоянию на 15.08.2021 зарегистрировано 2978 единиц контрольно-кассовой техники, из которых 965 - новые пользователи ККТ. Результатом проведенных мероприятий стало увеличение суммарной выручки – в июле текущего года она выросла на 549,5 тысяч рублей по сравнению с июнем 2021 года.

На сегодняшний день налоговые органы региона осуществляют инвентаризацию 249 рынков и торговых пространств, на территории которых осуществляют деятельность 9776 налогоплательщиков, из них: 8960 индивидуальных предпринимателей, 616 юридических лиц, 200 физических лиц. В ходе мониторинга выявлено 786 арендаторов, зарегистрировавших ККТ, но не применяющих ее, а также 594 арендатора, у которых установлены необоснованно низкие транзакции, прошедшие через онлайн-кассу. У 8 налогоплательщиков зарегистрированная контрольно-кассовая техника, при обязанности ее применения, отсутствовала.

За 8 месяцев текущего года на рынках и ярмарках области проведены 915 проверок по соблюдению требований Федерального Закона РФ № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» , по результатам которых во всех случаях установлены нарушения порядка регистрации и применения ККТ, предъявлено штрафных санкций на общую сумму 1972,5 тысяч рублей. При этом наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники, нарушитель обязан будет сформировать кассовый чек коррекции на сумму не прошедшую через онлайн-кассу.