В Подмосковье активизирован контроль за применением ККТ на рынках и ярмарках

пятница, 10 сентября 2021 | 10:24    
Новости
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Создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса, сокращение «теневого» оборота и, как следствие, повышение роста доходов бюджета - таковы основные цели отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках, который успешно реализуется налоговыми органами Московской области.

Информационно-разъяснительные мероприятия, постоянный мониторинг побудили недобросовестных налогоплательщиков к пересмотру модели поведения на рынках и торговых пространствах Подмосковья.  

По состоянию на 15.08.2021 зарегистрировано 2978 единиц контрольно-кассовой техники, из которых 965 - новые пользователи ККТ. Результатом проведенных мероприятий стало увеличение суммарной выручки – в июле текущего года она выросла на 549,5 тысяч рублей по сравнению с июнем 2021 года. 

На сегодняшний день налоговые органы региона осуществляют инвентаризацию 249 рынков и торговых пространств, на территории которых осуществляют деятельность 9776 налогоплательщиков, из них: 8960 индивидуальных предпринимателей, 616 юридических лиц, 200 физических лиц. В ходе мониторинга выявлено 786 арендаторов, зарегистрировавших ККТ, но не применяющих ее, а также 594 арендатора, у которых установлены необоснованно низкие транзакции, прошедшие через онлайн-кассу. У 8 налогоплательщиков зарегистрированная контрольно-кассовая техника, при обязанности ее применения, отсутствовала.

За 8 месяцев текущего года на рынках и ярмарках области проведены 915 проверок по соблюдению требований Федерального Закона РФ № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ», по результатам которых  во всех случаях установлены нарушения порядка регистрации и применения ККТ, предъявлено штрафных санкций на общую сумму 1972,5 тысяч рублей. При этом наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники, нарушитель обязан будет сформировать кассовый чек коррекции на сумму не прошедшую через онлайн-кассу.

Налоговики Подмосковья напоминают о возможности обращения граждан в налоговые органы в связи с фактами неприменения контрольно-кассовой техники и рекомендуют избегать приобретения товаров на вещевых ярмарках и рынках у лиц, незаконно осуществляющих расчеты без применения ККТ. Кроме того, с помощью специального мобильного приложения «Проверка чеков» в разделе «Новый порядок применения контрольно – кассовой техники» на сайте ФНС России покупатели могут также проверить правильность выданного чека.  Для этого достаточно отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную. Пользователи, авторизованные по номеру телефона, могут быстро написать жалобу, если им не выдали чек или в чеке указана не та сумма.

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