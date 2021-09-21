В Парке семейного отдыха прошла Литературная ПАРКовка

вторник, 21 сентября 2021 | 11:02
Новости2
Увлекательные мастер-классы от постоянных участников всех праздников в Парка семейного отдыха центра "Дружба" - это творческие и технические направления. Выставка и показательные пролеты летательных аппаратов от клуба авиа моделирования.
Нешуточная борьба развернулась за звание самого эрудированного знатока в литературной викторине.
Сотрудники Муниципальной Библиотеки Левобережья города Дубны, создали атмосферу литературной ПАРКовки, творческие задания и интересные ребусы, мини-библиотека для всех гостей парка.
Финальным событием праздника стала Квест-игра, где команды собирали улики, искали путь из логова пауков, пробирались через минное поле, участвовали в переправе и соревновались на самую дружную команду. Все это было не зря - пройдя все испытания, команды нашли коробку подарков.